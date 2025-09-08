20 năm tù cho đối tượng côn đồ dùng búa tấn công phụ nữ giữa đường

(GLO)- Ngày 8-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 1980, trú tại xã Hoài Ân) 20 năm tù giam về tội "Giết người" với tình tiết định khung tăng nặng "có tính chất côn đồ".

Theo cáo trạng, sáng 7-7-2024, bị cáo Đức điều khiển mô tô đến quán cà phê ở xã Hoài Ân, thấy bà V.T.A.V. (SN 1979, ở cùng địa phương) đang ngồi với bạn. Mang tâm lý bực tức vì cho rằng bà V. (khi còn công tác tại Công an huyện Hoài Ân cũ) đã xử phạt hành chính “oan” cho mình, Đức nảy sinh ý định giết người.

Bị cáo Đức thừa nhận hành vi tại phiên tòa. Ảnh: N.L

Đức về nhà lấy 1 chiếc búa sắt giấu trong túi xách, quay lại quán. Khi thấy nạn nhân V. ra về một mình, Đức điều khiển mô tô bám theo, áp sát, dùng búa sắt dài 29,4 cm đánh mạnh vào gáy khiến nạn nhân ngã xuống đường. Chưa dừng lại ở đó, Đức còn tiếp tục dùng búa đánh nhiều nhát vào vùng đầu cho đến khi nạn nhân bất động.

Sau khi gây án, nghĩ nạn nhân đã tử vong, Đức điều khiển xe đến cơ quan Công an đầu thú. Hậu quả, nạn nhân V. bị chấn thương sọ não, tổn thương cơ thể 99%.

Được biết, bị cáo Đức là đối tượng từng nhiều lần bị xử lý hình sự về các tội: "Trộm cắp tài sản", "Cướp giật tài sản"; có 2 tiền sự về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Sử dụng trái phép chất ma túy". Đáng chú ý, Đức còn bị loạn thần di chứng do sử dụng ma túy, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Đức. Ảnh: N.L

Với tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử nhận định, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội trong một thời gian dài, vừa để răn đe, giáo dục riêng đối với bị cáo, vừa góp phần phòng ngừa chung trong bối cảnh tội phạm xâm phạm tính mạng đang diễn biến phức tạp.