Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

20 năm tù cho đối tượng côn đồ dùng búa tấn công phụ nữ giữa đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 8-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 1980, trú tại xã Hoài Ân) 20 năm tù giam về tội "Giết người" với tình tiết định khung tăng nặng "có tính chất côn đồ".

Theo cáo trạng, sáng 7-7-2024, bị cáo Đức điều khiển mô tô đến quán cà phê ở xã Hoài Ân, thấy bà V.T.A.V. (SN 1979, ở cùng địa phương) đang ngồi với bạn. Mang tâm lý bực tức vì cho rằng bà V. (khi còn công tác tại Công an huyện Hoài Ân cũ) đã xử phạt hành chính “oan” cho mình, Đức nảy sinh ý định giết người.

z6988915445139-724acac719c297bb637c055da7fd9eae.jpg
Bị cáo Đức thừa nhận hành vi tại phiên tòa. Ảnh: N.L

Đức về nhà lấy 1 chiếc búa sắt giấu trong túi xách, quay lại quán. Khi thấy nạn nhân V. ra về một mình, Đức điều khiển mô tô bám theo, áp sát, dùng búa sắt dài 29,4 cm đánh mạnh vào gáy khiến nạn nhân ngã xuống đường. Chưa dừng lại ở đó, Đức còn tiếp tục dùng búa đánh nhiều nhát vào vùng đầu cho đến khi nạn nhân bất động.

Sau khi gây án, nghĩ nạn nhân đã tử vong, Đức điều khiển xe đến cơ quan Công an đầu thú. Hậu quả, nạn nhân V. bị chấn thương sọ não, tổn thương cơ thể 99%.

Được biết, bị cáo Đức là đối tượng từng nhiều lần bị xử lý hình sự về các tội: "Trộm cắp tài sản", "Cướp giật tài sản"; có 2 tiền sự về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Sử dụng trái phép chất ma túy". Đáng chú ý, Đức còn bị loạn thần di chứng do sử dụng ma túy, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

z6988914965978-f309357b969f10ac48758d4cc741e161.jpg
Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Đức. Ảnh: N.L

Với tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử nhận định, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội trong một thời gian dài, vừa để răn đe, giáo dục riêng đối với bị cáo, vừa góp phần phòng ngừa chung trong bối cảnh tội phạm xâm phạm tính mạng đang diễn biến phức tạp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Trả giá đắt cho hành vi côn đồ

Trả giá đắt cho hành vi côn đồ

Trong 2 ngày 20 và 21.1, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 41 bị cáo phạm tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 6.10.2022 tại ngã tư Hồ Giới, thôn Phổ Đồng, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước. 

Có thể bạn quan tâm

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

Pháp luật

(GLO)-Ngày 31-8, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) phối hợp với Công ty TNHH Khách sạn Năm Thu (Mira Grand Hotel Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn.

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

Pháp luật

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã nhiều lần gửi thông báo, đề nghị chủ 2 ô tô biển kiểm soát 81B-014.34 và 51C-376.74 chấp hành quy định về phạt nguội và an toàn giao thông. Đây là 2 phương tiện liên tục phạm lỗi tốc độ, với tổng số 28 lần mắc lỗi chưa đóng phạt.

null