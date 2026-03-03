Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh ở phường Hoài Nhơn Đông

NGUYỄN CHƠN

(GLO)- Ngày 2-3, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước và Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an phường Hoài Nhơn Đông tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.400 học sinh, giáo viên 2 trường THCS Hoài Hương và THCS Hoài Mỹ (phường Hoài Nhơn Đông).

Tại buổi tuyên truyền, các đơn vị đã phổ biến cho học sinh một số nội dung, quy định cơ bản về trật tự, an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Trong đó, trọng tâm là phổ biến các quy tắc tham gia giao thông, hướng dẫn cách nhận biết, chấp hành các biển báo và kỹ năng điều khiển phương tiện đảm bảo an toàn, tránh các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

tuyen-truyen-phap-luat-tang-qua-cho-hoc-sinh-truong-thcs-hoai-my.jpg
Hoạt động tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho học sinh tại Trường THCS Hoài Mỹ. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 20 phần quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 trường, mỗi phần quà là 1 mũ bảo hiểm đạt chuẩn và 500.000 đồng tiền mặt.

Hoạt động nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông và hình thành văn hóa ứng xử văn minh khi tham gia giao thông cho học sinh.

