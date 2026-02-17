Tết ấm Xuân yên cho mọi nhà

(GLO)- Xuân về, khi người người, nhà nhà sum vầy cùng gia đình, lực lượng Công an vẫn những công việc thường nhật, từ tuần tra địa bàn, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đến xử lý các tình huống phát sinh… Tất cả đều hướng về một mục tiêu giữ Tết ấm Xuân yên cho mỗi người, mỗi nhà.

Nhiệm vụ không kể ngày đêm

“Không kể ngày hay đêm, hễ có vụ việc xảy ra là anh em kịp thời có mặt để nắm tình hình, xử lý ngay từ đầu” - câu nói ngắn gọn của trung tá Cao Trọng Thông - Trưởng Công an xã Tuy Phước phần nào phản ánh nhịp công việc luôn trong trạng thái sẵn sàng của Công an cơ sở, những người trực tiếp bám địa bàn, gần dân, sát dân, giữ gìn an ninh trật tự.

Gần 30 năm gắn bó với ngành, không ít lần, thời khắc giao thừa đến khi anh Thông và đồng đội miệt mài theo sát từng manh mối. Dịp Tết Ất Tỵ 2025 cũng vậy, chiều 29 Tết, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm cuối năm, anh cùng đồng đội vẫn khẩn trương vào cuộc, truy tìm và tổ chức vây bắt đối tượng trộm cắp cây mai của người dân.

Tài sản nhanh chóng được thu hồi, trao trả để người bị hại đón Tết trọn vẹn niềm vui. Chuyện thật ra không lớn, nhưng khi mọi thứ hoàn tất, chứng kiến sự hỉ hả của bà con, ai cũng tràn trề vui sướng, tự hào…

Công an xã Ia Pa bám cơ sở, chủ động tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của tội phạm dịp Tết để nhân dân cảnh giác. Ảnh: ĐVCC

Còn thiếu tá Đỗ Hòa Bình - Phó Trưởng Công an xã Ia Pa, nói về nhiệm vụ ngày Tết bằng giọng điềm đạm. Ia Pa là địa bàn rộng, dân cư thưa, hơn 70% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; nhiều thôn làng xa trung tâm, việc đi lại ban đêm không thuận lợi.

Bởi vậy, Công an xã duy trì các tổ tuần tra đêm, khép kín địa bàn từ đường liên thôn, khu dân cư đến khu vực giáp ranh. “Cứ bám dân, giữ địa bàn cho yên là được, trăm điều nghĩ đều hướng về dân” - Thiếu tá Đỗ Hòa Bình chia sẻ.

Trong đội hình giữ bình yên dịp Tết đến - Xuân về còn có sự góp mặt của những “bông hồng thép”. Với Trung tá Hồ Thị Thanh Hải - Phó Trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh), nhiều năm rồi thời khắc chuyển giao năm mới thường trôi qua trên những cung đường quen thuộc.

Khi phố xá rộn sắc xuân, chị cùng đồng đội đều đặn có mặt tại các nút giao trọng điểm, khu vực tổ chức lễ hội để giữ cho giao thông thông suốt, trật tự và an toàn.

Công việc đặc thù khiến chị và đồng đội khó có thể đón giao thừa trọn vẹn bên gia đình, nhưng với họ, giữ nhịp bình yên cho người dân trở thành niềm tự hào.

“Khác biệt so với ngày thường là anh em lên ca trực sớm hơn và về muộn hơn một chút thôi! Nhưng khi thấy người dân đi lại thuận tiện, vui xuân an toàn bên gia đình, chúng tôi vừa tự hào, vừa thấy vui trong lòng” - Trung tá Hồ Thị Thanh Hải cười hiền.

Tinh thần chủ động ấy lan tỏa đến khắp các lực lượng nghiệp vụ, từ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng, chống ma túy đến các tổ đội chuyên trách phòng - chống tội phạm.

Mỗi đơn vị đều bố trí lực lượng, xây dựng phương án phù hợp với từng địa bàn, từng thời điểm, tuần tra kết hợp giữa công khai và hóa trang… góp phần giữ vững trật tự và ổn định tình hình trước, trong và sau Tết.

Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), công tác nghiệp vụ đòi hỏi sự chủ động và linh hoạt quanh năm. Đặc biệt, vào dịp Tết, khi có thể phát sinh những tình huống bất ngờ, mức độ cảnh giác và triển khai lực lượng càng được tăng cường hơn bao giờ hết.

“Khi thấy địa bàn yên bình, người dân vui xuân an toàn, đó chính là phần thưởng cho những nỗ lực thầm lặng của chúng tôi” - Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.

Vun đắp bình yên

Với phương châm “nhanh nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất”, từ giữa tháng 12-2025, Công an tỉnh triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cho các sự kiện quan trọng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, tuần tra công khai và hóa trang, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, bảo vệ trật tự cho người dân và du khách.

Công an tỉnh ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cho các sự kiện quan trọng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: K.A

Gia đình chị Lê Thị Quỳnh Chi (TP. Hồ Chí Minh) thường chọn Quy Nhơn làm điểm dừng chân trong những ngày đầu năm mới. Chị Chi chia sẻ, không khí yên bình, đường phố thông suốt cùng sự bảo đảm an ninh khiến chuyến đi của gia đình thật thuận tiện và thư thái.

“Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất là Tết năm đó, khi vô tình đỗ xe không đúng vị trí, lực lượng Công an không phạt mà chỉ kẹp tờ thông báo nhắc nhở trên xe…” - chị Chi nói.

Không chỉ du khách yên tâm, người dân địa phương cũng cảm thấy an toàn hơn nhờ sự hiện diện thường xuyên của lực lượng Công an. Ông Nguyễn Văn Hùng (phường Quy Nhơn Bắc) chia sẻ: “Gia đình tôi bán hoa Tết, phải ăn ngủ tại điểm mua bán suốt những ngày cao điểm. Khi thấy các chú Công an tuần tra đêm hôm, kiểm soát khép kín, tôi cảm thấy an tâm hẳn”.

Những chia sẻ giản dị ấy phản ánh hiệu quả công tác giữ bình yên cho nhân dân, đồng thời khắc họa rõ sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ để mọi người đều được tận hưởng một mùa Tết trọn vẹn, bình yên.

Theo thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh, nhiệm vụ của lực lượng không chỉ là xử lý các vụ việc khi đã xảy ra, mà quan trọng hơn là chủ động xây dựng thế trận an ninh toàn diện, vững chắc ngay từ cơ sở.

Trọng tâm xuyên suốt là bảo đảm an toàn mọi mặt đời sống xã hội, kịp thời nhận diện và phòng ngừa các nguy cơ từ sớm, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, giữ vững sự bình yên để nhân dân yên tâm vui Xuân, đón Tết trong không khí an lành, trọn vẹn.

Hiệu quả công tác không chỉ đo bằng số vụ việc được xử lý, mà còn ở sự yên tâm, hài lòng và niềm tin của cộng đồng dành cho lực lượng Công an. Thiếu tướng Lê Quang Nhân nhấn mạnh thông điệp: Bình yên của mọi nhà chính là mùa xuân trọn vẹn của các cán bộ, chiến sĩ Công an.