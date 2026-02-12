Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến quốc lộ tăng cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Chủ động theo chức năng, nhiệm vụ

Ngày 10-2 (tức 23 tháng Chạp), thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về bảo đảm trật tự ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban ATGT tỉnh đã tổ chức kiểm tra thực tế công tác bảo đảm ATGT trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh.

Việc vệ sinh mặt đường đang được các đơn vị quản lý, khai thác trên tuyến Quốc lộ 1 thực hiện khẩn trương để đảm bảo giao thông thuận lợi. Ảnh: K.A

Theo ông Nguyễn Văn Chiến - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, qua kiểm tra cho thấy các đơn vị quản lý, khai thác tuyến quốc lộ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo đảm ATGT. Tuy nhiên, để các đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng trách nhiệm được giao, Ban ATGT tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông.

“Các đơn vị phải thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện và khắc phục những bất cập về hạ tầng; đồng thời bố trí sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư để xử lý nhanh các tình huống phát sinh, nhất là trong cao điểm Tết khi lưu lượng phương tiện tăng cao” - ông Chiến nhấn mạnh.

Đối với các đoạn tuyến được giao quản lý, khai thác gồm km 1212+400 - km 1218+850 và km 1230+700 - km 1243+280 trên QL 1 (từ phường Quy Nhơn Tây đến phường An Nhơn Nam), cùng đoạn km 15+00 - km 105+400 trên QL 19 (đoạn qua xã Tuy Phước), Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm ATGT. Trọng tâm là vệ sinh mặt đường, xử lý các vị trí mất độ êm thuận; sơn dặm các vạch kẻ đường bị mờ, kẻ lại tim đường, vạch phân làn, vạch dừng xe nhằm tăng khả năng nhận diện, hướng dẫn cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm.

Cùng với đó, trên tuyến QL 19 đoạn từ phường An Nhơn Nam đến xã Bình Khê do Công ty TNHH 36.71 quản lý, đơn vị đã tiến hành vá ổ gà, khắc phục hư hỏng mặt đường và tiếp tục triển khai sơn kẻ tim đường, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước ngày 26 tháng Chạp để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng đã linh hoạt điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông tại các ngã ba, ngã tư trên tuyến QL 1 cho phù hợp với lưu lượng phương tiện trong những ngày giáp Tết. Theo đó, Trạm CSGT Tuy Phước thường xuyên theo dõi tình hình giao thông theo từng khung giờ để chủ động điều chỉnh chu kỳ, thời gian đèn tín hiệu giao thông, góp phần hạn chế ùn tắc, bảo đảm lưu thông thông suốt.

Trung tá Tô Hồng Phúc - Phó Trưởng Trạm CSGT Tuy Phước - cho biết: “Việc điều chỉnh tín hiệu đèn được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và bám sát diễn biến thực tế trên tuyến, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Khi cần thiết, lực lượng sẽ phối hợp điều tiết trực tiếp, không để xảy ra tình trạng ách tắc kéo dài”.

Bên cạnh tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các nút giao trọng điểm để kịp thời xử lý vi phạm gây ùn tắc, TNGT, lực lượng CSGT còn triển khai các hoạt động hỗ trợ người tham gia giao thông. Theo Đội CSGT đường bộ số 1, từ ngày 20 tháng Chạp, các tổ công tác trên QL 14 và QL 25 đã phát nước uống, khăn lạnh miễn phí cho tài xế xe khách, xe tải và người điều khiển mô tô đường dài, góp phần giúp người lái xe giữ tỉnh táo, phòng ngừa TNGT trong cao điểm Tết.

Bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt

Theo thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh), đơn vị đã chỉ đạo các đội, trạm chủ động nắm chắc tình hình giao thông trên từng tuyến, từng khung giờ, bố trí lực lượng phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phát nước, khăn miễn phí cho người tham gia giao thông. Ảnh: ĐVCC

“Chúng tôi tập trung kiểm soát các nhóm hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến TNGT; duy trì trực 100% quân số theo kế hoạch; sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên tuyến, nhất là TNGT, sự cố phương tiện, ùn tắc cục bộ do lưu lượng tăng cao, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân đi lại trong dịp Tết” - Thượng tá Nguyễn Hồng Vang cho biết thêm.

Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến cửa ngõ, nút giao trọng điểm trên các tuyến QL 1, 14, 19, 25, lực lượng CSGT được bố trí thường xuyên để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời chủ động điều tiết giao thông khi lưu lượng phương tiện tăng cao. Việc ứng dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như máy đo tốc độ, camera giám sát, thiết bị kiểm tra nồng độ cồn cũng được tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát, góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Cùng với công tác kiểm soát, xử lý, hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông được chú trọng. Các tổ công tác trên tuyến thường xuyên dừng xe nhắc nhở tài xế xe khách, xe tải đường dài chấp hành nghiêm quy định của Luật Trật tự, ATGT đường bộ.

Tài xế xe khách Nguyễn Lâm Kha (chạy tuyến TP Hồ Chí Minh - Phù Mỹ) chia sẻ: “Việc lực lượng chức năng vừa kiểm soát, vừa tuyên truyền giúp tài xế chúng tôi nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, tránh tâm lý chủ quan trong dịp cao điểm Tết”.