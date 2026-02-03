Chủ động bám tuyến, khép kín địa bàn bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Bám tuyến trọng điểm, kiểm soát từ sớm

Sau hợp nhất tỉnh, mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh ngày càng mở rộng, từ các trục quốc lộ huyết mạch đến hệ thống đường tỉnh, liên xã, đường sắt và đường thủy nội địa. Lưu lượng phương tiện tăng, đặc biệt là xe tải, xe chở hàng hóa, xe khách đường dài, tạo áp lực lớn đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sử dụng các thiết bị nghiệp vụ để kiểm tra các phương tiện. Ảnh: K.A

Theo đó, các đội, trạm thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh) không bố trí lực lượng dàn trải mà chủ động rà soát tình hình, xác định các trục giao thông trọng điểm để tập trung quân số, phương tiện và thiết bị nghiệp vụ. Hoạt động tuần tra, kiểm soát được tổ chức linh hoạt, kết hợp kiểm soát cố định tại các điểm trọng yếu với tuần tra lưu động khép kín tuyến, địa bàn; đồng thời lồng ghép xử lý vi phạm với tuyên truyền, nhắc nhở, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt và phòng ngừa tai nạn từ sớm.

Tại QL 1, Trạm CSGT Tuy Phước triển khai các tổ công tác chuyên đề, tập trung xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở ý thức tham gia giao thông an toàn. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với CA cơ sở kiểm soát từ khu dân cư, các tuyến đường nhánh ra trục chính, vào những khung giờ cao điểm nhằm khép kín tuyến, địa bàn.

Trung tá Tô Hồng Phúc - Phó Trưởng Trạm CSGT Tuy Phước - cho biết: “Chúng tôi thường xuyên khảo sát thực tế, đánh giá mật độ phương tiện, thời điểm lưu thông cao, thói quen tham gia giao thông của người dân để điều chỉnh phương án tuần tra cho phù hợp, kịp thời ngăn chặn các vi phạm về giao thông”.

Đối với các tuyến có địa hình đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, lưu lượng xe tải lớn như QL 14, QL 25, Đội CSGT đường bộ số 1 chủ động bố trí lực lượng tại các đoạn dốc dài, khúc cua khuất tầm nhìn, khu vực giáp ranh và những khung giờ phương tiện hoạt động cao. Cùng với tuần tra trên trục chính, đơn vị còn kiểm soát các tuyến nhánh, đường liên xã, khu vực tập kết hàng hóa nhằm kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh vi phạm từ sớm.

Theo trung tá Lê Văn Sáng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, việc bám sát đặc thù địa hình và hoạt động vận chuyển thực tế của người tham gia giao thông là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả bảo đảm ATGT.

Công tác bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa và đường sắt cũng được triển khai đồng bộ. Tại các bến, bãi, khu vực neo đậu phương tiện thủy, lực lượng CSGT thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn trước khi xuất bến, kiên quyết xử lý các vi phạm về chở quá số người, thiếu trang bị cứu sinh.

Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, lực lượng CSGT phối hợp với cơ sở kiểm tra thực địa, rà soát lối đi tự mở, xử lý vi phạm hành lang an toàn, đồng thời kiến nghị khắc phục những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hiện đại hóa quản lý, hướng tới an toàn bền vững

Theo thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh - Trưởng Phòng CSGT, trong điều kiện mật độ phương tiện tăng nhanh, loại hình giao thông ngày càng đa dạng, nhất là sau hợp nhất tỉnh với địa bàn rộng và đặc thù khác nhau, công tác bảo đảm trật tự ATGT đòi hỏi lực lượng CSGT phải đổi mới tư duy quản lý, nâng cao tính chủ động và siết chặt kỷ luật công vụ.

“Bảo đảm trật tự ATGT không chỉ là xử lý vi phạm trước mắt mà là quá trình quản lý tổng thể, chủ động và liên tục. Trên cơ sở nắm chắc từng địa bàn, từng tuyến, lực lượng CSGT tập trung tham mưu, triển khai các giải pháp đồng bộ, lấy phòng ngừa là chính, hướng đến mục tiêu kéo giảm tai nạn bền vững và bảo đảm an toàn cho người dân” - Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh nhấn mạnh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát theo từng chuyên đề đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: K.A

Theo đó, Phòng CSGT đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, từng bước số hóa dữ liệu GPLX, phương tiện, sát hạch, cấp đổi GPLX và tích hợp với các hệ thống chuyên ngành, ứng dụng VNeID, VNeTraffic. Việc liên thông dữ liệu không chỉ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí cho người dân mà còn nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT.

Anh Nguyễn Công Toàn (phường Tam Quan), tài xế lái chạy xe khách đường dài, chia sẻ: “Nhiều giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng, vi phạm hay thông tin đều được thông báo rõ ràng, kịp thời. Với tài xế chạy tuyến dài như tôi, thủ tục gọn gàng, minh bạch nên cũng yên tâm hơn”.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT chú trọng xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ được triển khai thường xuyên, tập trung nâng cao khả năng làm chủ công nghệ, kỹ năng nghiệp vụ và văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân, từng bước xây dựng hình ảnh người CSGT bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân và vì dân phục vụ.

Với tinh thần, trách nhiệm cao, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã và đang tiếp tục đổi mới tư duy, hiện đại hóa quản lý, giữ vững kỷ cương, bảo đảm ATGT và ANTT trên toàn tuyến, góp phần mang lại sự bình yên trên từng cung đường, phục vụ hiệu quả sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.