Cảnh sát Giao thông Gia Lai đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng

(GLO)- Ngày 19-1, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân, triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên toàn tuyến, toàn địa bàn, phục vụ các hoạt động liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các tổ công tác được bố trí khép kín, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực phức tạp về TTATGT, khu đông dân cư, các tuyến cửa ngõ ra vào nội thị, khu vực trung tâm, cũng như những điểm thường xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông.

Cùng với công tác kiểm soát, lực lượng CSGT đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp từng địa bàn, đối tượng; kết hợp tuyên truyền trực tiếp với tuyên truyền lưu động, phát thanh cơ sở và trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Cán bộ phòng CSGT tỉnh tuyên truyền tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe (thuộc Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ). Ảnh: ĐVCC

Trong thời gian cao điểm, các đơn vị tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chạy quá tốc độ; chở quá tải, quá khổ; đi không đúng phần đường, làn đường; không đội mũ bảo hiểm; điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện theo quy định. Việc xử lý được thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng CSGT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đồng bộ các biện pháp công tác, phấn đấu không để tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, không tăng so với tuần liền kề, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong thời gian diễn ra Đại hội.