Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Cảnh sát giao thông kiểm tra, rà soát các bãi giữ xe ở trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Ngày 12-11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết, các đội Cảnh sát giao thông số 1, 2, 3, 4 và Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước đang đồng loạt ra quân kiểm tra, rà soát công tác quản lý bãi giữ xe tại các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với ban giám hiệu các trường tiến hành lập danh sách toàn bộ điểm giữ xe mô tô trong và xung quanh khu vực trường học; rà soát hạ tầng giao thông, hệ thống camera trước cổng trường.

kiem-tra-bai-giu-xe-truong-hoc-1.jpg
Đội Cảnh sát giao thông số 4 kiểm tra một điểm giữ xe ngoài trường học tại xã Tây Sơn. Ảnh: N.L

Trong quá trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp kiểm tra từng xe mô tô học sinh gửi tại bãi, tập trung vào các tiêu chí như: có gương chiếu hậu, mũ bảo hiểm đạt chuẩn, xe có dấu hiệu độ chế hay không.

Trường hợp phát hiện xe có chứa hung khí, chất cấm trong cốp hoặc vi phạm quy định an toàn giao thông, CSGT mời phụ huynh, học sinh làm việc, lập biên bản và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

kiem-tra-bai-giu-xe-truong-hoc-7014.jpg
Đại diện Trường THPT Phan Bội Châu (phường Diên Hồng) ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, các trường được yêu cầu ký cam kết sẽ không tổ chức giữ xe mô tô trong khuôn viên trường; các hộ dân xung quanh ký cam kết không nhận trông giữ xe mô tô của học sinh.

Việc kiểm tra được thực hiện đồng bộ đến ngày 14-11, chuẩn bị cho đợt cao điểm xử lý vi phạm theo kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông trước ngày 16-11, tập trung trên các tuyến quốc lộ và khu vực cổng trường - nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Một cơ sở sửa chữa, kinh doanh mô tô trên địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc ký cam kết không tự ý thay đổi kết cấu, hình dáng, kích thước, đặc tính kỹ thuật của xe.

Gia Lai: 41 cơ sở ký cam kết không độ chế xe máy

(GLO)- Ngày 29-10, Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) hướng dẫn các cơ sở sửa chữa, kinh doanh mô tô, xe gắn máy trên địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc và xã Ân Hảo ký cam kết không độ chế, thay đổi kết cấu xe.

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật

Pháp luật

(GLO)- Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các ban, ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp thực tiễn, mang lại hiệu quả cao.

Chủ động ngăn chặn xe thay đổi kết cấu từ cơ sở

Chủ động ngăn chặn xe thay đổi kết cấu từ cơ sở

Pháp luật

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phối hợp chặt chẽ với các cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy nhằm ngăn chặn tình trạng độ chế, thay đổi hình dáng, kích thước, đặc tính kỹ thuật của phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lục Quang Trường về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Ảnh: CACC

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lục Quang Trường (SN 2002, trú xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi; tạm trú làng Dăng, xã Ia O, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nghiêm trị hành vi chống người thi hành công vụ

Nghiêm trị hành vi chống người thi hành công vụ

Pháp luật

(GLO)- Gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra nhiều vụ chống người thi hành công vụ với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ cản trở công vụ, một số đối tượng còn liều lĩnh tấn công cán bộ, gây thương tích, khiến dư luận bức xúc.

null