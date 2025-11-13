Gia Lai: Cảnh sát giao thông kiểm tra, rà soát các bãi giữ xe ở trường học

(GLO)-Ngày 12-11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết, các đội Cảnh sát giao thông số 1, 2, 3, 4 và Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước đang đồng loạt ra quân kiểm tra, rà soát công tác quản lý bãi giữ xe tại các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với ban giám hiệu các trường tiến hành lập danh sách toàn bộ điểm giữ xe mô tô trong và xung quanh khu vực trường học; rà soát hạ tầng giao thông, hệ thống camera trước cổng trường.

Đội Cảnh sát giao thông số 4 kiểm tra một điểm giữ xe ngoài trường học tại xã Tây Sơn. Ảnh: N.L

Trong quá trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp kiểm tra từng xe mô tô học sinh gửi tại bãi, tập trung vào các tiêu chí như: có gương chiếu hậu, mũ bảo hiểm đạt chuẩn, xe có dấu hiệu độ chế hay không.

Trường hợp phát hiện xe có chứa hung khí, chất cấm trong cốp hoặc vi phạm quy định an toàn giao thông, CSGT mời phụ huynh, học sinh làm việc, lập biên bản và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Đại diện Trường THPT Phan Bội Châu (phường Diên Hồng) ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, các trường được yêu cầu ký cam kết sẽ không tổ chức giữ xe mô tô trong khuôn viên trường; các hộ dân xung quanh ký cam kết không nhận trông giữ xe mô tô của học sinh.

Việc kiểm tra được thực hiện đồng bộ đến ngày 14-11, chuẩn bị cho đợt cao điểm xử lý vi phạm theo kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông trước ngày 16-11, tập trung trên các tuyến quốc lộ và khu vực cổng trường - nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.