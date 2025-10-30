Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Gia Lai: 41 cơ sở ký cam kết không độ chế xe máy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 29-10, Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) hướng dẫn các cơ sở sửa chữa, kinh doanh mô tô, xe gắn máy trên địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc và xã Ân Hảo ký cam kết không độ chế, thay đổi kết cấu xe.

Theo đó, các tổ của Trạm CSGT Tuy Phước đã trực tiếp đến 17 cơ sở sửa mô tô, xe gắn máy tại xã Ân Hảo và 24 cơ sở tại phường Hoài Nhơn Bắc để tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn ký cam kết không độ chế, thay đổi kết cấu xe.

chu-co-so-sua-xe-1.jpg
Một cơ sở sửa chữa, kinh doanh mô tô trên địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc ký cam kết không tự ý thay đổi kết cấu, hình dáng, kích thước, đặc tính kỹ thuật của xe. Ảnh: ĐVCC

Nội dung cam kết tập trung vào việc không tự ý thay đổi kết cấu, hình dáng, kích thước, đặc tính kỹ thuật của xe; không lắp đặt còi hơi, pô độ, đèn chiếu sáng công suất lớn, cũng như không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi đua xe trái phép.

Các chủ cơ sở đồng thuận thực hiện đúng quy định khi có nhu cầu cải tạo, thay đổi kết cấu phương tiện; đồng thời, chủ động phối hợp, cung cấp thông tin khi cơ quan chức năng yêu cầu, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định. 

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

null