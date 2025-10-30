Gia Lai: 41 cơ sở ký cam kết không độ chế xe máy

(GLO)- Ngày 29-10, Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) hướng dẫn các cơ sở sửa chữa, kinh doanh mô tô, xe gắn máy trên địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc và xã Ân Hảo ký cam kết không độ chế, thay đổi kết cấu xe.

Theo đó, các tổ của Trạm CSGT Tuy Phước đã trực tiếp đến 17 cơ sở sửa mô tô, xe gắn máy tại xã Ân Hảo và 24 cơ sở tại phường Hoài Nhơn Bắc để tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn ký cam kết không độ chế, thay đổi kết cấu xe.

Một cơ sở sửa chữa, kinh doanh mô tô trên địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc ký cam kết không tự ý thay đổi kết cấu, hình dáng, kích thước, đặc tính kỹ thuật của xe. Ảnh: ĐVCC

Nội dung cam kết tập trung vào việc không tự ý thay đổi kết cấu, hình dáng, kích thước, đặc tính kỹ thuật của xe; không lắp đặt còi hơi, pô độ, đèn chiếu sáng công suất lớn, cũng như không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi đua xe trái phép.

Các chủ cơ sở đồng thuận thực hiện đúng quy định khi có nhu cầu cải tạo, thay đổi kết cấu phương tiện; đồng thời, chủ động phối hợp, cung cấp thông tin khi cơ quan chức năng yêu cầu, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.