Gia Lai: Tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho tài xế taxi

NHẬT LINH
(GLO)- Sáng 9-10, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho chủ doanh nghiệp và 20 nhân viên, lái xe của Công ty Cổ phần vận tải và du lịch LADO tại phường Bồng Sơn.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; các quy định về kinh doanh vận tải bằng ô tô, quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông, cũng như những lỗi vi phạm thường gặp đối với tài xế taxi.

quang-canh.jpg
Quang cảnh buổi tuyên truyền. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi lưu thông trên đường, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết xấu hoặc giờ cao điểm.

Ngoài việc phổ biến quy định, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước cũng lưu ý đến ý thức nghề nghiệp, thái độ phục vụ văn minh, lịch sự của tài xế taxi-những người trực tiếp tham gia giao thông hằng ngày, có vai trò quan trọng trong xây dựng hình ảnh văn hóa giao thông của tỉnh.

tai-xa-ky-cam-ket-atgt.jpg
Tài xế của Công ty Cổ phần vận tải và du lịch LADO tại phường Bồng Sơn ký cam kết tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: ĐVCC

Kết thúc buổi tuyên truyền, đại diện Công ty Cổ phần vận tải và du lịch LADO cùng toàn thể tài xế đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong đó, trọng tâm là tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ, không sử dụng điện thoại khi lái xe cũng như quy định "Đã uống rượu bia, không lái xe"... hướng đến mục tiêu “an toàn cho hành khách-an toàn cho chính mình” và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh.

