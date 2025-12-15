Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

LỜI CẢM TẠ

(GLO)- Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm tạ.

Lãnh đạo, đồng nghiệp Thanh tra tỉnh Gia Lai; đồng nghiệp Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bình Định (cũ);

Ban Biên tập và đồng nghiệp Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; Ban Biên tập và đồng nghiệp Báo Bình Định (cũ);

Đội ngũ y, bác sĩ Khoa Lão khoa - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai;

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kon Chiêng, xã Nhà Bè;

Ban giám hiệu các trường học, các doanh nghiệp, hợp tác xã xã Kon Chiêng;

Phòng Kinh tế xã Nhà Bè;

Phòng Kinh tế xã Hiệp Phước;

Ban Quản lý dự án khu vực huyện Nhà Bè;

Tập đoàn Khải Hoàn Land; Công ty Hưng Lộc Phát;

Công ty Việt Sơn Bình Nhà Bè; Công ty Cổ phần Xây lắp II Petrolimex;

Thông gia, sui gia; bà con nội ngoại; hàng xóm láng giềng; bạn bè gần xa đã quan tâm, thăm hỏi, động viên, đến chia buồn, viếng, gửi vòng hoa, phúng điếu và tiễn đưa chồng, cha, ông của gia đình chúng tôi là ông Đinh Thơ, từ trần ngày 11-12-2025 (nhằm ngày 22 tháng 10 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 91 tuổi, được an táng và an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Gia đình chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những tình cảm quý báu đó.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chi sơ suất, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ.

ĐẠI DIỆN TANG QUYẾN

Quả phụ Nguyễn Thị Hạo

Kính cẩn cảm tạ.

