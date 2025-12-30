Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trao tặng 45 suất quà cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

(GLO)- Ngày 30-12, qua kết nối của Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Minh Triết đã đến thăm, tặng quà cho bệnh nhân nghèo, bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai nhân dịp Tết Dương lịch 2026.

Tại chương trình, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Minh Triết (thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 45 suất quà cho các bệnh nhân nghèo. Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng tiền mặt.

z7379721349857-081fc6b3b26c4109b46712baa19c7947.jpg
Đại diện Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Minh Triết trao quà cho các bệnh nhân. Ảnh: CTV

Thời gian qua, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Minh Triết đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai như tặng quà, nấu cơm miễn phí cấp cho bệnh nhân nghèo; qua đó, kịp thời chia sẻ khó khăn và góp phần động viên tinh thần, giúp bệnh nhân có thêm niềm tin, nghị lực và điều kiện điều trị bệnh.

