Nhà hảo tâm tặng 232 suất quà đến bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

(GLO)- Trong hai ngày 30 và 31-8, được sự ủy quyền của nhà hảo tâm, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã trao 232 suất quà (500.000 đồng tiền mặt/suất) đến các bệnh nhân nghèo, khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Phương- Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai)- người được ủy quyền đã tiến hành trao quà đến bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Phương-Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai)- người được ủy quyền đã tiến hành trao 58 suất quà đến bệnh nhân điều trị tại Khoa Ung bướu và Y học cổ truyền; 174 suất quà đến bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc. Tổng kinh phí quà tặng 116 triệu đồng.

Được biết, định kỳ các dịp lễ, Tết, nhà hảo tâm này thường có những phần quà hỗ trợ thiết thực đến bệnh nhân nghèo, khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, góp phần động viên và giúp họ có thêm kinh phí điều trị bệnh. Hoạt động hỗ trợ lần này là một trong các hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.