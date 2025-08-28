Danh mục
Hàng nghìn phần quà tặng người nghèo, người bệnh phong, học sinh và trẻ em nghèo tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 27 và 28-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Nhóm Thiện nguyện Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người nghèo, người bệnh phong, học sinh và trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chương trình tặng quà diễn ra trong hai ngày 27 và 28-8 tại các xã: Ia Ko, Ia Khươl, Đak Đoa, Hra và các phường: Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng. Hàng nghìn phần quà đã được trao, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn với người dân.

Cụ thể, ngày 27-8, đoàn đã trao 60 suất quà cho người từng bị bệnh phong, người nghèo; 175 suất cho học sinh tiểu học và 150 suất cho trẻ em tại làng Ter (xã Ia Ko). Đoàn cũng thăm, tặng 120 suất quà cho bệnh nhân tâm thần tại Trại Tâm thần của gia đình ông Hà Tư Phước (phường Hội Phú).

do.jpg
Đoàn công tác trao quà cho người dân làng Kon Sơ Bai (xã Ia Khươl). Ảnh: Chu Hằng

Cùng ngày, đoàn đã trao 100 suất quà cho người nghèo, 250 suất cho học sinh tiểu học và 150 suất cho trẻ em tại làng Kon Sơ Bai (xã Ia Khươl). Ngoài ra, 150 suất quà cho người nghèo, 280 suất cho học sinh tiểu học và 200 suất cho trẻ em tại làng Kon Măh (xã Ia Khươl) cũng được gửi tặng.

llllwww.jpg
Các em nhỏ hào hứng nhận quà. Ảnh: Chu Hằng

Ngày 28-8, đoàn tiếp tục trao 70 suất quà cho người bị bệnh phong, người nghèo; 130 suất cho học sinh tiểu học và 100 suất cho trẻ em tại làng Ngol (xã Đak Đoa). Tại xã Hra, 60 suất quà cho người bị bệnh phong nặng, người nghèo, 175 suất cho học sinh và 100 suất cho trẻ em tại làng Đak We cũng được trao.

Ngoài ra, đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cho 50 trẻ mồ côi tại chùa Bửu Châu (phường Thống Nhất) và 60 trẻ mồ côi tại Cơ sở Bảo trợ xã hội Sao Mai (phường Diên Hồng).

Tổng cộng, chương trình đã trao 2.380 suất quà gồm: 440 suất cho hộ nghèo, người phong bị bệnh nặng; 1.010 suất cho học sinh tiểu học; 700 suất cho trẻ em chưa đi học; 120 suất cho bệnh nhân tâm thần và 110 suất cho trẻ mồ côi. Tổng trị giá quà tặng là 500 triệu đồng.

