Tặng quà học sinh và hộ nghèo xã Ia Tul

(GLO)- Sáng 10-12, Thanh tra Công an tỉnh Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Công an tỉnh; Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung, chính quyền địa phương tặng quà cho học sinh và hộ nghèo trên địa bàn xã Ia Tul.

Đoàn trao tặng quà cho các em học sinh và kinh phí hỗ trợ Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (xã Ia Tul) để mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Ảnh: Vũ Chi

Tại Trường Tiểu học và THCS Quang Trung, lãnh đạo Thanh tra Công an tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Công an tỉnh đã trao tặng hơn 1.400 bộ quần áo, 100 cặp sách, bút, vở, mền, dép cho các em học sinh; đồng thời thay mặt Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) trao 50 triệu đồng cho Ban Giám hiệu nhà trường để mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy.

Thượng tá Lưu Đình Kiều (Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh) tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Quang Trung. Ảnh: Vũ Chi

Chương trình được thực hiện thông qua kết nối của Thượng tá Nguyễn Trung Hiển-Chánh Thanh tra Công an tỉnh, Trung tá Lê Nguyễn Duy Tuân-Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh và thầy Võ Trí Hoàn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung.

Tại buôn Plơi Apa Ama Đá, đoàn đã trao tặng 2 tấn gạo và 300 suất quà (gồm quần áo và nhu yếu phẩm) cho các hộ nghèo trong buôn.

Đoàn tặng quà các hộ nghèo buôn Plơi Apa Ama Đá. Ảnh: Vũ Chi

Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện sự quan tâm của lực lượng Công an tỉnh và sự chung tay của toàn xã hội nhằm hỗ trợ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, với Trường Tiểu học và THCS Quang Trung, nơi có cả 3 điểm trường đều bị ngập trong 2 đợt bão lũ vào tháng 11 vừa qua; trong đó, điểm trường buôn Jứ bị ngập sâu hơn 2 m, chương trình là nguồn động viên thiết thực, kịp thời giúp thầy và trò vượt qua khó khăn, ổn định công tác dạy-học.