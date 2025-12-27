Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

“Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ người dân Gia Lai sau thiên tai

PHÚ HÒA
(GLO)- Sáng 27-12, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lụt năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự chương trình có bà Cao Thị Ngọc Dung - Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai và đông đảo hội viên nữ doanh nhân của 2 địa phương.

Tại chương trình, Hội Nữ Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh đã trao 300 triệu đồng cho Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai để triển khai mô hình “Siêu thị 0 đồng”.

hoi-nu-doanh-nhan-tp-ho-chi-minh-da-trao-300-trieu-dong-cho-hoi-nu-doanh-nhan-tinh-gia-lai.jpg
Hội Nữ Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh trao 300 triệu đồng cho Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai triển khai mô hình “Siêu thị 0 đồng”. Ảnh: Dũng Nhân

Từ nguồn kinh phí này, ban tổ chức phát hành các phiếu mua hàng tại siêu thị (mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng), giúp người dân chủ động lựa chọn các mặt hàng thiết yếu, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Trong đợt đầu triển khai, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai đã trao 100 suất phiếu “Siêu thị 0 đồng” cho người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ. Theo kế hoạch, 600 suất phiếu sẽ được trao trong toàn bộ chương trình.

100-suat-phieu-sieu-thi-0-dong-dau-tien-duoc-trao-cho-nguoi-dan.jpg
100 suất phiếu “Siêu thị 0 đồng” đầu tiên được trao cho người dân tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu tại chương trình, bà Cao Thị Ngọc Dung bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những khó khăn, thiệt hại mà người dân Gia Lai phải đối mặt sau thiên tai. Đồng thời, bà khẳng định mô hình “Siêu thị 0 đồng” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, tôn trọng và đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn.

Chương trình góp phần phát huy vai trò kết nối, huy động nguồn lực xã hội của các cấp Hội Nữ Doanh nhân; qua đó lan tỏa hình ảnh người nữ doanh nhân trách nhiệm, nhân văn và luôn hướng về cộng đồng trong những thời điểm khó khăn.

