Gia Lai tiếp nhận 4,27 tỷ đồng viện trợ của Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ người dân vùng thiên tai

(GLO)- Sáng 23-12, tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh, Tổ chức CRS tại Việt Nam tổ chức lễ trao tượng trưng viện trợ của Chính phủ Hoa Kỳ cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tham dự buổi lễ có các ông, bà: Melissa Anne Brown - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai; Đào Thị Hồng - Trưởng đại diện Tổ chức CRS tại Việt Nam.

Về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Bà Melissa Anne Brown - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng khoản viện trợ trị giá 1,25 triệu USD cho lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai. Ảnh: Hồng Thương

Tại buổi lễ, bà Melissa Anne Brown - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh đã trao bảng tượng trưng khoản viện trợ trị giá 1,25 triệu USD cho lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai; đồng thời, trao bảng tượng trưng khoản viện trợ trị giá 4,27 tỷ đồng cho lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai.

Khoản viện trợ dành cho Gia Lai được phân bổ tại 2 xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông. Mức hỗ trợ cụ thể là 2,6 triệu đồng/hộ đối với các hộ có nhu cầu về vệ sinh, nước sạch; 5,2 triệu đồng/hộ đối với các hộ có nhu cầu sửa chữa, gia cố nhà ở.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thông tin về kết quả khắc phục thiệt hại sau thiên tai của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lễ trao tượng trưng khoản viện trợ là minh chứng sinh động cho tinh thần nhân đạo, trách nhiệm và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ; thể hiện sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của Chính phủ Hoa Kỳ, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh và Tổ chức CRS đối với nhân dân tỉnh Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung.

Bà Melissa Anne Brown - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh trao biển tượng trưng khoản viện trợ cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Thay mặt chính quyền và nhân dân Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ Hoa Kỳ, Tổ chức CRS tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Gia Lai cam kết sẽ sử dụng nguồn viện trợ đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả; góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển bền vững.

Đoàn đến thăm, tặng quà hỗ trợ trực tiếp cho hộ bà Lê Thị Nhất (thứ 6 từ trái qua) ở thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông. Ảnh: Hồng Thương

Bà Melissa Anne Brown - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - chia sẻ: Khoản viện trợ được trao nhằm thể hiện cam kết lâu dài của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ Việt Nam ứng phó với thiên tai, tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và bảo đảm an sinh cho các cộng đồng dễ bị tổn thương. Đồng thời, góp phần xây đắp tình hữu nghị, sự tin cậy và hợp tác ngày càng sâu sắc giữa Hoa Kỳ - Việt Nam.