Gia Lai: Khám sàng lọc và đánh giá nhu cầu chăm sóc người khuyết tật

(GLO)- Ngày 7 và 8-10, Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) phối hợp với Sở Y tế Gia Lai tổ chức khám sàng lọc và đánh giá nhu cầu chăm sóc người khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn (phường Bình Định).

Theo đó, đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên và chuyên gia phục hồi chức năng thuộc CRS, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai và Trung tâm Y tế An Nhơn đã trực tiếp khám sàng lọc, đánh giá nhu cầu chăm sóc cho 82 người khuyết tật đang được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn.

Cán bộ y tế khám sàng lọc và đánh giá các chức năng vận động ở người khuyết tật tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn. Ảnh: Ngô Thu Hiền

Các chuyên gia tiến hành đánh giá tình trạng khuyết tật, khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày, nhu cầu chăm sóc và dụng cụ hỗ trợ nhằm giúp người khuyết tật tăng cường khả năng tự phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đánh giá chức năng về rối loạn ngôn ngữ ở người khuyết tật tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn. Ảnh: Ngô Thu Hiền

Ông Phạm Đức Viễn-Cán bộ phụ trách kỹ thuật dự án thuộc CRS-cho biết: Đợt khám sàng lọc này giúp xác định rõ nhu cầu chăm sóc và điều trị của từng người khuyết tật, từ đó có hướng hỗ trợ phù hợp.

Đối với các trường hợp cần điều trị chuyên sâu tại các chuyên khoa tâm thần và phục hồi chức năng, dự án sẽ hỗ trợ thông qua các cơ sở y tế chuyên khoa. Cùng với đó, dự án cũng tập trung giúp người khuyết tật cải thiện sức khỏe, giảm thiểu nguy cơ bệnh tật tiến triển và nâng cao tinh thần sống tích cực.

Trong thời gian tới, dự án sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng chăm sóc người khuyết tật.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” (Dự án Hòa nhập 2b) do CRS triển khai tại một số địa phương thuộc khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai.