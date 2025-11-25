Phát hiện mới về tác dụng của thuốc berberin

(GLO)- Berberin lâu nay được biết đến như thuốc trị rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy dược chất quen thuộc này còn có lợi cho chuyển hóa, tim mạch và kiểm soát đường huyết, mở thêm hướng ứng dụng đáng chú ý.

Berberin là ancaloit tự nhiên màu vàng có trong các cây như hoàng liên gai, hoàng liên vàng (hoàng đằng).

Các tác dụng lâm sàng phổ biến nhất của berberin là chống tiêu chảy do vi khuẩn, ký sinh trùng đường ruột. Berberin còn được bào chế thành thuốc nhỏ mắt điều trị viêm kết mạc, đau mắt đỏ do kích thích bên ngoài như (gió, nắng, lạnh, bụi, khói...) và điều trị bệnh mắt hột.

Mặc dù có nhiều lợi ích cho sức khoẻ, nhưng berberin không thể thay thế cho các thuốc điều trị. Ảnh: Internet

Ngoài ra, thuốc còn giúp ngăn ngừa nhiễm nấm, bội nhiễm nấm và có tác dụng chống lại tác hại của vi khuẩn tả và E.coli ngoại độc tố bền với nhiệt.

Tuy nhiên, theo các nghiên cứu tổng hợp trên tạp chí Frontiers in Pharmacology, berberin còn có tác dụng giảm đường huyết lúc đói, giảm đường huyết sau ăn, tăng độ nhạy insulinvà giảm sản xuất glucose tại gan. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn bổ trợ đáng cân nhắc cho người tiền tiểu đường hoặc tiểu đường type 2.

Bên cạnh đó, thuốc berberin còn có thể hỗ trợ phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Nhờ tác động lên chuyển hóa đường, berberin trở thành lựa chọn hỗ trợ hữu ích bên cạnh thay đổi lối sống và thuốc điều trị.

Nhiều nghiên cứu còn cho thấy berberin có khả năng giảm LDL (cholesterol xấu), triglyceride, cholesterol toàn phần và giảm dấu ấn viêm liên quan bệnh tim.



Hiệu quả có thể không mạnh bằng statin, song berberin có thể bổ trợ cho liệu pháp statin, giúp tối ưu hóa lipid máu và giảm nguy cơ tim mạch.

Ngoài ra, berberin cũng mang lại lợi ích cho người mắc gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), giúp cải thiện men gan, giảm mỡ gan khi kết hợp giảm cân và thay đổi chế độ ăn.

Mặc dù có nhiều công dụng, tuy nhiên, berberin không thể thay thế cho các thuốc điều trị mà chỉ nên sử dụng như hỗ trợ, dưới hướng dẫn của bác sĩ.