(GLO)- Bệnh viện K cho biết, hiện đơn vị đang triển khai các bước cần thiết để đưa thuốc điều trị ung thư Pembroria của Nga vào sử dụng trong thời gian tới. Giá dự kiến của mỗi lọ thuốc khoảng 18 triệu đồng, với liều thường dùng là 2 lọ cho 1 chu kỳ điều trị.

Thuốc Pembroria có hoạt chất pembrolizumab, lọ 100 mg/4 ml do Công ty Limited Liability “PK-137” (Liên Bang Nga) sản xuất.

Thuốc điều trị ung thư của Nga có giá khoảng 18 triệu đồng/lọ. Ảnh: Incentra/Nguồn: dantri.com.vn

Pembroria là thuốc sinh học có cùng hoạt chất với thuốc Keytruda, được phê duyệt cho các chỉ định gồm: u hắc tố, ung thư biểu mô phổi không tế bào nhỏ, ung thư biểu mô bào vảy đầu và cổ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ung thư biểu mô thực quản, ung thư có tình trạng mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao (MSI-H) hoặc khiếm khuyết trong sửa chữa bắt cặp sai, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư biểu mô nội mạc tử cung, ung thư vú bộ ba âm tính, ung thư biểu mô tuyến dạ dày hoặc chỗ nối dạ dày-thực quản, ung thư chỗ nối dạ dày-thực quản, ung thư biểu mô đường mật.

Tuy nhiên, không phải người bệnh nào mắc các bệnh ung thư được liệt kê ở trên cũng được chỉ định dùng pembrolizumab. Việc sử dụng pembrolizumab còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thể trạng người bệnh, loại đột biến của khối u, giai đoạn bệnh… được đánh giá bởi các bác sĩ chuyên khoa ung thư.

Tại bệnh viện K, việc điều trị sẽ được cá thể hóa với từng người bệnh, dựa trên nhiều yếu tố bác sĩ sẽ tư vấn, đưa ra phác đồ phù hợp để đảm bảo hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Được biết, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định về việc cấp giấy đăng ký lưu hành cho 14 loại vắc xin và sinh phẩm tại Việt Nam, thuộc đợt 57. Trong số đó có thuốc điều trị ung thư Pembroria.

Thuốc Pembroria của Nga không phải là thuốc mới, mà là sản phẩm tương tự với sinh phẩm tham chiếu gốc của Hãng dược MSD (Công ty dược phẩm đa quốc gia của Mỹ) đã được cấp phép lưu hành từ năm 2017. Trên thực tế, ở Việt Nam có nhiều loại thuốc tương tự như Pembroria với cùng công dụng và chỉ định được cấp phép từ lâu.