(GLO)- Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu các đơn vị kiểm soát, cảnh báo lô sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula 800g bị nhiễm độc đến người tiêu dùng.

Bộ Y tế yêu cầu kiểm soát lô sữa Aptamil Infant Formula 800g bị nhiễm độc. Ảnh: PV/Vietnam+

Dù chưa cấp phép cho lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ của thương hiệu Aptamil bị thu hồi tại Anh, song lo ngại về khả năng chứa độc tố gây hại, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đến Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula 800g.

Cục cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) phối hợp thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng trực tuyến nhằm ngăn chặn việc kinh doanh lô sữa Aptamil nêu trên. Các sàn thương mại điện tử cần gỡ bỏ ngay thông tin sản phẩm vi phạm, đồng thời xử lý các gian hàng, nhà phân phối liên quan theo quy định.

Lô sữa thu hồi là Aptamil First Infant Formula đóng gói 800g, có hạn sử dụng trước ngày 31-10-2026. Ngày 24-1-2026, Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Vương quốc Anh (Food Standards Agency-FSA) đã cảnh báo về sự việc này công khai trên website của mình.

Quyền Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Chu Quốc Thịnh cho hay, ngày 23-1-2026, Công ty Danone-công ty thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp đã thông báo về việc tự nguyện thu hồi lô sữa Aptamil do hãng sản xuất và bán tại thị trường Anh do nhiễm độc tố cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA), độc tố cereulide có đặc tính chịu nhiệt cao, không bị phân hủy qua quá trình đun nấu thông thường hay khi pha sữa theo hướng dẫn. Trẻ nhỏ sử dụng thực phẩm nhiễm khuẩn có thể nôn mửa và đau thắt dạ dày nhanh chóng.

Phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ dùng sản phẩm thuộc diện cảnh báo và cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nếu thấy trẻ có dấu hiệu bất thường-Ông Darren Whitby-Trưởng bộ phận Xử lý sự cố tại FSA, khuyến cáo.

Các chuyên gia y tế còn cảnh báo độc tố cereulide rất nguy hiểm, có thể gây suy gan và ngộ độc cấp tính.

Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula do Công ty Danone sản xuất.

Các đơn vị có liên quan làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Đồng thời, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu báo cáo kết quả xử lý về Cục trước ngày 31-1-2026.