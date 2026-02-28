Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Tin vui cho người mắc viêm gan B

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo Pharmacytimes, Znews)

(GLO)- Tập đoàn Dược phẩm và Sinh học đa quốc gia GlaxoSmithKline (GSK) vừa nộp hồ sơ xin cấp phép lưu hành thuốc bepirovirsen sodium lên Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Đây là liệu pháp mới được kỳ vọng giúp bệnh nhân viêm gan B có thể ngừng thuốc mà vẫn kiểm soát được virus.

Bepirovirsen thuộc nhóm oligonucleotide phản nghĩa (antisense oligonucleotide - ASO), được phát triển nhằm hướng tới mục tiêu mà điều trị viêm gan B hiện nay rất khó đạt được là “chữa khỏi chức năng”.

tin-vui-cho-nguoi-mac-viem-gan-b.jpg
Viêm gan B mạn tính hiện vẫn là gánh nặng y tế toàn cầu. Ảnh: Internet

Theo định nghĩa chuyên môn, "chữa khỏi chức năng" là trạng thái khi người bệnh có thể ngừng thuốc ít nhất 24 tuần mà virus viêm gan B không còn phát hiện trong máu, kháng nguyên bề mặt HBsAg giảm xuống mức rất thấp hoặc âm tính và cơ thể tự kiểm soát được virus mà không cần tiếp tục điều trị.

Theo thông tin chính thức được đăng tải trên website của GSK, hồ sơ xin cấp phép thuốc này dựa trên kết quả tích cực từ 2 thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III - B-Well 1 (NCT05630807) và B-Well 2 (NCT05630820). Đây là các nghiên cứu quốc tế đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng giả dược, thực hiện tại 29 quốc gia.

Tại Nhật Bản, bepirovirsen đã được chỉ định là “dược phẩm tiên phong” từ tháng 8-2024. Về cơ chế tác động, bepirovirsen có 3 hướng chính: làm giảm kháng nguyên bề mặt HBsAg, ức chế quá trình sao chép bộ gene virus và kích hoạt đáp ứng miễn dịch.

thuoc-bepirovirsen-sodium.jpg
Thuốc bepirovirsen nhận diện và phá hủy các thành phần RNA của virus. Ảnh: Internet

Thuốc nhận diện và phá hủy các thành phần RNA của virus, bao gồm pregenomic RNA và mRNA, qua đó giúp giảm tải lượng virus và tạo điều kiện để hệ miễn dịch phục hồi khả năng kiểm soát HBV.

Được biết, viêm gan B mạn tính hiện vẫn là gánh nặng y tế toàn cầu. Ước tính có hơn 250 triệu người đang sống chung với virus HBV, gây ra khoảng 1,1 triệu ca không qua khỏi mỗi năm.

Trong khi đó, các phương pháp điều trị hiện nay như pegylated interferon hoặc thuốc kháng virus đường uống nhóm NA chủ yếu giúp ức chế virus lâu dài nhưng rất hiếm khi đạt được “chữa khỏi chức năng”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Măng khô không dành cho ai?

Măng khô không dành cho ai?

Tin tức

(GLO)- Măng khô là món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Dù bổ dưỡng, song với một số người, việc ăn măng khô có thể gây hại cho sức khỏe.

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

Tin tức

(GLO)- Uống nước vào buổi sáng hoặc khi bụng đói mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng phù hợp, bởi một số thức uống có thể gây kích ứng dạ dày và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng lúc đói.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết

Tin tức

(GLO)- Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chi tiết, bảo đảm công tác cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Tin tức

(GLO)- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch với mục tiêu bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

Tin tức

(GLO)- Quả khế không chỉ góp phần tạo vị chua thanh cho món ăn, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng hợp lý. Những giá trị dinh dưỡng của loại quả này đang ngày càng được nhiều người quan tâm.

Mang ánh sáng đến với bệnh nhân nghèo

Mang ánh sáng đến với bệnh nhân nghèo

Sức khỏe

(GLO)- Từ các chương trình phẫu thuật mắt miễn phí do Bệnh viện Mắt tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và các nhà hảo tâm, nhiều trẻ em, người nghèo đã tìm lại ánh sáng và thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Chủ động nâng cao sức khỏe nhân dân

Chủ động nâng cao sức khỏe nhân dân

Tin tức

(GLO)- Quốc hội đã thông qua Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15 ngày 10-12-2025, đánh dấu bước chuyển căn bản của hệ thống y tế, tạo nền tảng quan trọng trong nâng cao sức khỏe nhân dân.

null