Chủ động nâng cao sức khỏe nhân dân

(GLO)- Quốc hội đã thông qua Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15 ngày 10-12-2025, đánh dấu bước chuyển căn bản của hệ thống y tế, tạo nền tảng quan trọng trong nâng cao sức khỏe nhân dân.

Luật Phòng bệnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ sức khỏe nhân dân mà còn đánh dấu bước chuyển dịch căn bản của hệ thống y tế: Từ tư duy “đáp ứng khám, chữa bệnh” sang “chủ động phòng bệnh”, lấy phòng bệnh làm nền tảng cốt lõi.

Năm 2025, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt 96,5%. Ảnh: Như Nguyện

Luật Phòng bệnh xác lập nguyên tắc: Phòng bệnh chủ động là chính, người dân là chủ thể trung tâm, chú trọng bảo vệ sức khỏe toàn diện và liên tục theo vòng đời.

Một trong những điểm đột phá của Luật là chính sách bảo đảm người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, theo lộ trình ưu tiên.

Nhà nước cũng cam kết đầu tư hiện đại hóa hệ thống y tế dự phòng và có các chính sách ưu đãi đặc thù cho nhân viên y tế tuyến cơ sở.

Tại Gia Lai, bám sát tinh thần chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa, lĩnh vực y tế dự phòng của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng trong năm 2025. Về công tác kiểm soát hiệu quả bệnh truyền nhiễm, số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận 4.466 ca, giảm 34,6% so với năm 2024; số ổ dịch ghi nhận 460 ổ, giảm 71,5%.

Ông Đinh Hà Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế - cho biết: “Tỉnh không ghi nhận trường hợp mắc sốt rét mới nào trong năm và công nhận hai huyện Đức Cơ, Phú Thiện (cũ) đạt tiêu chí loại trừ bệnh sốt rét.

Công tác quản lý bệnh không lây nhiễm, công tác khám sàng lọc tại cộng đồng được triển khai rộng khắp. Tỉnh đã phát hiện và quản lý hơn 135,6 nghìn bệnh nhân tăng huyết áp (tỷ lệ 35,2%) và 31.209 bệnh nhân đái tháo đường (tỷ lệ 48,6%).

Hoạt động khám sàng lọc ung thư cổ tử cung tại 30 trạm y tế xã đạt 87,6% đối tượng được khám. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 96,5%...”.

Phát huy kết quả năm 2025, bước sang năm 2026, năm Luật Phòng bệnh chính thức có hiệu lực (từ ngày 1-7-2026), ngành Y tế Gia Lai đặt mục tiêu tiếp tục giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh truyền nhiễm, khống chế các dịch bệnh mới nổi và nâng cao tỷ lệ quản lý bệnh không lây nhiễm. Kêu gọi mỗi người dân tiếp tục đồng hành, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, khám sức khỏe định kỳ, coi đó là trách nhiệm với bản thân và cộng đồng”. Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam

Theo Sở Y tế, sự thành công trong công tác phòng bệnh có đóng góp quan trọng của công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Năm 2025, ngành Y tế tỉnh đã thực hiện 910 tin, 150 bài và 309 phóng sự/phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp tổ chức hàng trăm buổi nói chuyện chuyên đề trực tiếp tại cộng đồng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua đó, giúp người dân nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh.

Công tác truyền thông phòng - chống dịch bệnh được ngành Y tế chú trọng triển khai góp phần nâng cao nhận thức người dân. Ảnh: Như Nguyện

Chị HYang (làng Hlim, xã Lơ Pang) chia sẻ: “Được cán bộ y tế xã tuyên truyền, tôi và người dân trong làng đã có thêm nhiều kiến thức trong chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, trong thời gian mang thai, tôi được hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe thai kỳ, sau sinh được hướng dẫn tư vấn chăm sóc trẻ sơ sinh và cho trẻ bú hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu.

Tôi cũng chủ động cho con đi tiêm chủng các mũi vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng để chủ động phòng, chống bệnh cho trẻ”.

Với phương châm lấy phòng bệnh là nền tảng, năm 2025, Trung tâm y tế (TTYT) Tuy Phước đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt, trong đợt bão, lũ cuối năm 2025 vừa qua, nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch mà sau bão lũ, địa phương kiểm soát tốt, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan.

Bác sĩ Nguyễn Bá Lương - Phó Giám đốc TTYT Tuy Phước - cho hay: Đối với công tác y tế dự phòng, đơn vị xác định phòng bệnh làm nền tảng cốt lõi. Do đó, trong năm 2026, ngoài công tác khám - chữa bệnh, TTYT Tuy Phước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng - chống dịch bệnh mới nổi và các dịch bệnh lưu hành khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh đau mắt đỏ…

Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các biện pháp phòng - chống dịch, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan rộng trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, nắm bắt tình hình diễn biến của dịch bệnh để triển khai các biện pháp phòng - chống phù hợp, không để dịch bùng phát trên diện rộng; phấn đấu tỷ lệ trẻ em được tiêm, uống đủ các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 98%.

Thực hiện đầy đủ đạt hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần chủ động phòng bệnh và nâng cao sức khỏe người dân.