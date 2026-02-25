Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Những thói quen đơn giản giúp đào thải acid uric

NHÃ UYÊN (theo VOV, SK&ĐS)
(GLO)- Acid uric cao là yếu tố làm tăng nguy cơ gout, song bạn có thể hỗ trợ đào thải chất này bằng những thói quen đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày.

Acid uric là kết quả từ quá trình cơ thể chuyển hóa purin - một hợp chất hữu cơ phổ biến chứa trong thực phẩm. Tăng acid uric trong máu là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh gout và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Ngoài ra, acid uric cũng có thể tích tụ trong thận dưới dạng sỏi thận, gây đau và có thể ảnh hưởng đến chức năng thận; đồng thời, làm tăng đáng kể nguy cơ các bệnh suy giảm chức năng sinh lý, tiểu đường.

Để đào thải acid uric, bạn có thể áp dụng những cách đơn giản như điều chỉnh chế độ ăn, uống đủ nước và duy trì vận động hợp lý.

nhung-thoi-quen-don-gian-giup-dao-thai-acid-uric.jpg
Uống đủ nước sẽ đào thải axit uric bởi khoảng 2/3 lượng axit uric trong cơ thể. Ảnh: Internet

Theo đó, uống đủ nước sẽ đào thải axit uric bởi khoảng 2/3 lượng axit uric trong cơ thể con người được loại bỏ thông qua quá trình đào thải qua thận.

Uống đủ nước giúp duy trì giá trị pH của nước tiểu trong khoảng 6,3-6,8 đơn vị. Đây là điều kiện lý tưởng để axit uric bài tiết ra khỏi cơ thể cũng như ngăn chặn sự hình thành các tinh thể axit uric.

Mặt khác, purin khi được chuyển hóa trong cơ thể sẽ tạo thành acid uric. Vì vậy, với người có nồng độ acid uric cao, việc hạn chế thực phẩm giàu purin như: thịt đỏ, nội tạng động vật và một số loại cá có thể giúp kiểm soát và giảm lượng acid uric trong máu. Đồng thời, ưu tiên các nguồn protein nạc như thịt gà, trứng, đậu phụ và các loại đậu.

Rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các sản phẩm sữa ít béo cũng được xem là lựa chọn phù hợp, có lợi cho việc kiểm soát acid uric nếu sử dụng điều độ. Ngoài ra, tập thể dục ở những người bệnh gout mang lại nhiều lợi ích trong việc giảm viêm, tăng cường sức mạnh cơ bắp, duy trì cân nặng khỏe mạnh.

vitamin-c-cung-co-kha-nang-ho-tro-than-tang-dao-thai-acid-uric.jpg
Quả mâm xôi chứa rất nhiều vitamin C - có khả năng hỗ trợ thận tăng đào thải acid uric. Ảnh: Nhã Uyên

Vitamin C cũng có khả năng hỗ trợ thận tăng đào thải acid uric qua nước tiểu, từ đó giúp kiểm soát nồng độ acid uric trong máu. Bổ sung vitamin C đầy đủ cũng góp phần tăng cường sức đề kháng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Rượu bia và các loại đồ uống có đường, đặc biệt là bia và nước ngọt có gas, có thể làm suy giảm khả năng đào thải acid uric của cơ thể. Việc tiêu thụ thường xuyên những loại đồ uống này được xem là yếu tố làm tăng nguy cơ acid uric cao và gout.

Vì vậy, người có nguy cơ tăng acid uric hoặc từng bị gout nên hạn chế tối đa, thậm chí tránh sử dụng các thức uống này.

null