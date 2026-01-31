Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

(GLO)- Quả khế không chỉ góp phần tạo vị chua thanh cho món ăn, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng hợp lý. Những giá trị dinh dưỡng của loại quả này đang ngày càng được nhiều người quan tâm.

Theo y học cổ truyền, quả khế có tính bình, vị chua ngọt, khi chín mang tính ôn, có tác dụng giải khát, sinh tân dịch, lợi tiểu, thanh nhiệt và giải độc.

Không chỉ quả, nhiều bộ phận khác của cây khế như lá, rễ cũng được dân gian sử dụng làm thảo dược. Lá khế thường được dùng để nấu nước tắm, hỗ trợ giảm ngứa và các bệnh ngoài da.

nhieu-loi-ich-cho-suc-khoe-tu-qua-khe.jpg
Quả khế mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết. Ảnh: Internet

Trong y học hiện đại, quả khế là một nguồn giàu vitamin B, C và axit gallic. Những vitamin và khoáng chất này rất cần thiết để duy trì và cải thiện hệ thống miễn dịch của cơ thể. Chúng cũng giúp cải thiện sức khỏe của tóc và bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV.

Bên cạnh đó, những hợp chất thực vật chống oxy hóa mạnh như axit gallic, epicatechin và quercetin còn có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol và hạn chế gan nhiễm mỡ. Một số kết quả cũng ghi nhận, đường tự nhiên trong khế có tác dụng giảm viêm.

Ngoài chất xơ hòa tan, khế còn chứa chất xơ không hòa tan giúp ngăn chặn sự hấp thụ LDL cholesterol trong niêm mạc ruột, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và béo phì.

Trong khế còn chứa rất nhiều magie, giúp kích hoạt axit Gamma-aminobutyric (GABA) có tác dụng thúc đẩy giấc ngủ, giúp bạn ngủ ngon hơn.

loi-ich-cua-qua-khe.jpg
Khế là nguyên liệu quen thuộc trong các món canh chua. Ảnh: Internet

Khế có thể được dùng theo nhiều cách đơn giản và an toàn. Khế chua thường được ăn tươi kèm muối hoặc đường, trong khi khế ngọt có thể ăn trực tiếp. Nước ép khế là thức uống giải khát phổ biến vào mùa hè, có thể thêm mật ong hoặc đường để dễ uống hơn.

Khế cũng là nguyên liệu quen thuộc trong các món canh chua, gỏi, xào, giúp món ăn có vị thanh nhẹ và kích thích vị giác. Ngoài ra, khế còn được chế biến thành mứt - một món ăn vặt chua ngọt, dễ bảo quản và phù hợp dùng trong các món tráng miệng.

Tuy nhiên, quả khế chứa hàm lượng oxalat khá cao. Nếu sử dụng nhiều, đặc biệt ở người mắc bệnh thận, có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng như lú lẫn, co giật, thậm chí làm tổn thương thận nặng hơn. Do đó, người có bệnh lý thận tuyệt đối không nên dùng khế để chữa bệnh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

