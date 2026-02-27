Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Bộ Y tế đề xuất đưa 30 loại thuốc điều trị ung thư vào danh mục BHYT thanh toán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VnExpress, TTO)

(GLO)- Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) đang xây dựng bổ sung danh mục thuốc hóa dược và sinh phẩm chi trả bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đề xuất, 84 loại thuốc, trong đó có 30 thuốc điều trị ung thư, sẽ được bổ sung vào danh mục.

Nhóm thuốc điều trị ung thư bổ sung chủ yếu là các phát minh mới như thuốc điều trị đích, kháng thể đơn dòng và liệu pháp miễn dịch... Theo Vụ BHYT, việc bổ sung các thuốc này vào danh mục BHYT là cần thiết nhằm giúp bác sĩ có thêm lựa chọn điều trị, người bệnh tiếp cận các phác đồ tiên tiến, giảm chi trả từ tiền túi và giảm gánh nặng bệnh tật cho người bệnh ung thư.

bo-y-te-de-xuat-dua-30-loai-thuoc-dieu-tri-ung-thu-vao-danh-muc-bhyt-thanh-toan.jpg
Việc bổ sung các thuốc điều trị ung thư đắt tiền vào danh mục BHYT giúp giảm chi trả từ tiền túi và giảm gánh nặng bệnh tật cho người bệnh ung thư. Ảnh: SK&ĐS

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung 24 thuốc điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, đái tháo đường, hô hấp, tâm thần, tiết niệu…; đồng thời, có 18 thuốc điều trị bệnh hiếm, trong đó 14 thuốc thuộc nhóm ung thư.

Các bệnh này thường phải điều trị lâu dài, chi phí lớn nên việc mở rộng danh mục được kỳ vọng sẽ giúp người bệnh giảm chi trực tiếp từ tiền túi và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Không chỉ bổ sung thuốc mới, dự thảo còn đề xuất sửa đổi điều kiện và tỷ lệ thanh toán của 52 thuốc hiện hành. Trong đó, nhiều thuốc được mở rộng phạm vi sử dụng và nâng tỷ lệ thanh toán, góp phần tăng khả năng tiếp cận điều trị cho người bệnh.

Được biết, dự kiến cuối quý I, Bộ Y tế sẽ hoàn thiện danh mục thuốc BHYT mới và ban hành Thông tư trong năm 2026 để sớm đưa thêm nhiều loại thuốc chất lượng, chi phí hợp lý để điều trị cho người bệnh.

Hiện cả nước có hơn 95,5 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 94,2% dân số. Khoảng 40 triệu dân thường xuyên đi khám BHYT, tương ứng số lượt khám 186 triệu lượt. Tính trung bình, cứ 1 người dân đi khám BHYT 4,5 lần/năm.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Điều trị ung thư giấc mơ y học nhân văn

Điều trị ung thư giấc mơ y học nhân văn

(GLO)- Từ trăn trở trong giảng đường đại học, Lý Minh Hằng - sinh viên Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh), cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn), cùng nhóm Aurora Prime đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo tế bào gốc năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Măng khô không dành cho ai?

Măng khô không dành cho ai?

Tin tức

(GLO)- Măng khô là món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Dù bổ dưỡng, song với một số người, việc ăn măng khô có thể gây hại cho sức khỏe.

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

Tin tức

(GLO)- Uống nước vào buổi sáng hoặc khi bụng đói mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng phù hợp, bởi một số thức uống có thể gây kích ứng dạ dày và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng lúc đói.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết.

Bệnh viện tuyến cuối Gia Lai sẵn sàng ứng trực, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết

Tin tức

(GLO)- Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng phương án trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chi tiết, bảo đảm công tác cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Tin tức

(GLO)- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch với mục tiêu bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

Tin tức

(GLO)- Quả khế không chỉ góp phần tạo vị chua thanh cho món ăn, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng hợp lý. Những giá trị dinh dưỡng của loại quả này đang ngày càng được nhiều người quan tâm.

Mang ánh sáng đến với bệnh nhân nghèo

Mang ánh sáng đến với bệnh nhân nghèo

Sức khỏe

(GLO)- Từ các chương trình phẫu thuật mắt miễn phí do Bệnh viện Mắt tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và các nhà hảo tâm, nhiều trẻ em, người nghèo đã tìm lại ánh sáng và thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Chủ động nâng cao sức khỏe nhân dân

Chủ động nâng cao sức khỏe nhân dân

Tin tức

(GLO)- Quốc hội đã thông qua Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15 ngày 10-12-2025, đánh dấu bước chuyển căn bản của hệ thống y tế, tạo nền tảng quan trọng trong nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cách ngồi đúng tư thế cho dân văn phòng

Cách ngồi đúng tư thế cho dân văn phòng

Tin tức

(GLO)- Ngồi làm việc nhiều giờ trước máy tính là đặc thù của dân văn phòng, song tư thế ngồi sai có thể gây đau lưng, mỏi cổ và ảnh hưởng lâu dài đến cột sống. Những mẹo ngồi đúng tư thế dưới đây giúp giảm áp lực cơ - xương - khớp và nâng cao hiệu quả làm việc.

null