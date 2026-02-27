Bộ Y tế đề xuất đưa 30 loại thuốc điều trị ung thư vào danh mục BHYT thanh toán

(GLO)- Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) đang xây dựng bổ sung danh mục thuốc hóa dược và sinh phẩm chi trả bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đề xuất, 84 loại thuốc, trong đó có 30 thuốc điều trị ung thư, sẽ được bổ sung vào danh mục.

Nhóm thuốc điều trị ung thư bổ sung chủ yếu là các phát minh mới như thuốc điều trị đích, kháng thể đơn dòng và liệu pháp miễn dịch... Theo Vụ BHYT, việc bổ sung các thuốc này vào danh mục BHYT là cần thiết nhằm giúp bác sĩ có thêm lựa chọn điều trị, người bệnh tiếp cận các phác đồ tiên tiến, giảm chi trả từ tiền túi và giảm gánh nặng bệnh tật cho người bệnh ung thư.

Việc bổ sung các thuốc điều trị ung thư đắt tiền vào danh mục BHYT giúp giảm chi trả từ tiền túi và giảm gánh nặng bệnh tật cho người bệnh ung thư. Ảnh: SK&ĐS

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung 24 thuốc điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, đái tháo đường, hô hấp, tâm thần, tiết niệu…; đồng thời, có 18 thuốc điều trị bệnh hiếm, trong đó 14 thuốc thuộc nhóm ung thư.

Các bệnh này thường phải điều trị lâu dài, chi phí lớn nên việc mở rộng danh mục được kỳ vọng sẽ giúp người bệnh giảm chi trực tiếp từ tiền túi và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Không chỉ bổ sung thuốc mới, dự thảo còn đề xuất sửa đổi điều kiện và tỷ lệ thanh toán của 52 thuốc hiện hành. Trong đó, nhiều thuốc được mở rộng phạm vi sử dụng và nâng tỷ lệ thanh toán, góp phần tăng khả năng tiếp cận điều trị cho người bệnh.

Được biết, dự kiến cuối quý I, Bộ Y tế sẽ hoàn thiện danh mục thuốc BHYT mới và ban hành Thông tư trong năm 2026 để sớm đưa thêm nhiều loại thuốc chất lượng, chi phí hợp lý để điều trị cho người bệnh.

Hiện cả nước có hơn 95,5 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 94,2% dân số. Khoảng 40 triệu dân thường xuyên đi khám BHYT, tương ứng số lượt khám 186 triệu lượt. Tính trung bình, cứ 1 người dân đi khám BHYT 4,5 lần/năm.