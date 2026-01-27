Thông tin về các chính sách BHXH, BHYT và BHTN có hiệu lực từ năm 2026

(GLO)- Sáng 27-1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị cung cấp thông tin báo chí năm 2026 cho các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.

Tại hội nghị, đại diện BHXH tỉnh Gia Lai đã thông báo kết quả công tác năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Trong năm 2025, BHXH tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, tổng thu đạt gần 9.438 tỷ đồng, tăng 17,98% so với năm 2024; tổng số tiền chi trả BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là gần 7.754 tỷ đồng.

Số người lao động tham gia BHXH tăng 9,54% lên gần 318.700 người. Toàn tỉnh có hơn 2.948.500 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tỷ lệ bao phủ đạt 95,65% dân số.

Trong năm 2026, BHXH tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Tỷ lệ lao động tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi thuộc diện tham gia BHXH đạt 25,3%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT so với dân số đạt 96,1%...

Ông Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai thông báo một số chính sách mới về BHXH, BHYT, và BHTN có hiệu lực từ năm 2026. Ảnh: Bảo Ngọc

Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH tỉnh Gia Lai thông báo một số chính sách mới về BHXH, BHYT, và BHTN có hiệu lực từ năm 2026.

Nổi bật là quy định mới về chế độ thai sản đối với người lao động sinh con thứ hai. Theo đó, kể từ ngày 1-7-2026, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ sinh con thứ hai là 7 tháng (tăng 1 tháng so với trước); lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con (tăng 3 ngày so với trước).

Ngoài ra, trong năm 2026 sẽ có nhiều thay đổi về mức hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai và chính sách đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc làm năm 2025.

Tại hội nghị, đại diện BHXH tỉnh Gia Lai cũng thông tin cụ thể một số vấn đề liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, BHTN. BHXH tỉnh mong muốn trong thời gian tới các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phối hợp với BHXH tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN đến người dân.