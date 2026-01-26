Trao tặng quà và xe đạp cho học sinh nghèo xã Ia Krêl

Theo đó, tại Trường THCS Siu Blễh, Đoàn đã trao 20 chiếc xe đạp (trị giá 2 triệu đồng/xe) cho 20 học sinh hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập; đồng thời tặng 541 phần quà (gồm áo ấm, ba lô, vở bút, sữa, bánh kẹo) cho học sinh nghèo Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Quý Đôn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 283 triệu đồng.
Gia Lai: Trao tặng gần 300 mũ bảo hiểm cho học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
(GLO)- Sáng 8-12, tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Ủy ban ATGT quốc gia, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Honda Việt Nam tổ chức chương trình phát động trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, kết hợp đào tạo kiến thức ATGT cho học sinh, phụ huynh khu vực Tây Nguyên.