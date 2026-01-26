Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trao tặng quà và xe đạp cho học sinh nghèo xã Ia Krêl

ĐINH YẾN
(GLO)- Sáng 26-1, tại xã Ia Krêl (tỉnh Gia Lai), chùa Pháp Vân (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với các Mạnh Thường Quân đã trao tặng 20 chiếc xe đạp và 541 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

z7469152885996-4b71d74b3bcb61e70b17c6368d4807c6.jpg
Đoàn đã trao tặng 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của Trường THCS Siu Blễh. Ảnh: Thanh Tịnh

Theo đó, tại Trường THCS Siu Blễh, Đoàn đã trao 20 chiếc xe đạp (trị giá 2 triệu đồng/xe) cho 20 học sinh hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập; đồng thời tặng 541 phần quà (gồm áo ấm, ba lô, vở bút, sữa, bánh kẹo) cho học sinh nghèo Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Quý Đôn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 283 triệu đồng.

z7469163638249-dfadd8dc4f8a6cb52139649a76b991cf.jpg
Đoàn tặng quà cho học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Quý Đôn. Ảnh: Thanh Tịnh
