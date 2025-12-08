Gia Lai: Trao tặng gần 300 mũ bảo hiểm cho học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

(GLO)- Sáng 8-12, tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Ủy ban ATGT quốc gia, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Honda Việt Nam tổ chức chương trình phát động trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, kết hợp đào tạo kiến thức ATGT cho học sinh, phụ huynh khu vực Tây Nguyên.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế; đại diện Ủy ban ATGT quốc gia, Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an), Công ty Honda Việt Nam cùng các sở, ban, ngành của tỉnh và hơn 1.200 phụ huynh, học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hoàng Hoài

Với chủ đề "Đội mũ xinh bảo vệ chúng mình", các em học sinh được Ban Tổ chức hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng cách; nhận biết mũ bảo hiểm đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, phụ huynh, học sinh của toàn trường được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, kỹ năng ngồi xe an toàn, kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro và xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Ban Tổ chức tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho đại diện các em học sinh. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã kêu gọi giáo viên, phụ huynh cùng học sinh chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh; hướng tới mục tiêu 100% trẻ em đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ em.

Ông Shinsuke Horiuchi-Phó Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam tham gia hoạt động vẽ trang trí mũ bảo hiểm cùng học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Ảnh: Hoàng Hoài

Chương trình phát động trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 tại điểm Trường Tiểu học Lê Quý Đôn góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho 1,8 triệu học sinh và 350.000 phụ huynh của Honda Việt Nam trong năm học 2025-2026.

Hoạt động này từng bước góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ Việt Nam “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045, cũng như mục tiêu của Honda toàn cầu “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda” vào năm 2050.