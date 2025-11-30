Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân: Tập trung khắc phục thiệt hại nhanh nhất để sớm ổn định việc dạy và học

(GLO)- Ngày 30-11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lê Quân cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang, Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam cùng các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân chia sẻ với những thiệt hại, khó khăn mà bão, lũ gây ra cho tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Sỹ nêu rõ: Sở đã kiểm tra, khảo sát tình hình thiệt hại cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn ngay sau khi cơn bão số 13 và đợt mưa lớn gây lũ lụt đi qua.

Ngành Giáo dục Gia Lai ước tổng thiệt hại trên 166 tỷ đồng. Trong đó, cơn bão 13 gây ảnh hưởng nặng nề đến cơ sở vật chất trường học trên địa bàn, với tổng thiệt hại lên đến 141 tỷ đồng; đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại ước tính hơn 24 tỷ đồng.

Theo thống kê, bão số 13 đã làm hàng trăm trường học trong tỉnh bị tốc mái, cửa sổ bị gió thổi bay, tường nứt, nhiều thiết bị dạy học bị thấm nước, hư hỏng nặng.

Đặc biệt, trận lũ vừa qua đã khiến sách giáo khoa (SGK) và đồ dùng học tập của học sinh bị cuốn trôi, hư hỏng với số lượng lớn. Cụ thể: Bậc mầm non hư hỏng khoảng 4.160 bộ dụng cụ học tập; bậc tiểu học thiệt hại 2.265 bộ SGK; bậc THCS thiệt hại hơn 212.000 quyển SGK; bậc THPT thiệt hại khoảng 145.700 quyển SGK. Ước tính tổng thiệt hại về SGK khoảng 448.202 quyển.

“Sau thiên tai, toàn ngành đã khẩn trương phối hợp cùng chính quyền địa phương và phụ huynh từng bước khắc phục hậu quả để đảm bảo công tác dạy và học. Các cơ sở giáo dục đã chủ động dọn dẹp trường lớp khi nước lũ rút; kiểm tra, khắc phục hệ thống điện, internet bị hư hỏng.

Đồng thời, phối hợp với trung tâm y tế địa phương tiến hành khử khuẩn môi trường, đảm bảo vệ sinh trường lớp, triển khai phòng-chống dịch bệnh sau bão”- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Sỹ thông tin.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân (áo trắng) và đoàn công tác đến thăm, động viên thầy và trò Trường THCS Trần Bá (xã Tuy Phước) vào sáng 30-11. Ảnh: T.D

Sau khi kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn công trình, các trường chủ động tổ chức dạy học lại khi đã đủ điều kiện an toàn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch dạy bù, hỗ trợ tâm lý cho học sinh vùng bị ảnh hưởng.

Đến nay, công tác khắc phục, sửa chữa thiệt hại do cơn bão số 13 và lũ lụt gây ra cho ngành Giáo dục cơ bản hoàn thành (ước đạt 95%). Để các trường sớm trở lại dạy và học bình thường, Sở GD&ĐT tỉnh đề nghị Bộ GD&ĐT quan tâm, ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn từ Trung ương để khắc phục các công trình trường học và mua sắm thiết bị; quan tâm hỗ trợ cho các học sinh tại các vùng bị ảnh hưởng của bão lũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho biết: “Tỉnh Gia Lai vừa trải qua 2 trận bão lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có ngành Giáo dục. Công tác dạy và học của giáo viên và học sinh cũng vì thế mà bị ảnh hưởng, gián đoạn”.

Ngay sau bão lũ, tỉnh đã lập đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tình hình khắc phục hậu quả tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, các đơn vị đã có tinh thần chủ động trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương để đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt ưu tiên đến các hạng mục liên quan trực tiếp đến hoạt động dạy và học.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân chia sẻ với những thiệt hại, khó khăn bão lũ gây ra cho tỉnh Gia Lai nói chung và ngành Giáo dục nói riêng. Thứ trưởng cũng ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động khắc phục thiệt hại sau thiên tai của ngành Giáo dục Gia Lai, cùng với chính quyền địa phương kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp học trò vùng bão lũ sớm ổn định học tập.

Thứ trưởng đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai thống kê cụ thể về khó khăn, vướng mắc của giáo viên, học sinh và nhà trường. Từ đó, xây dựng phương án hỗ trợ kịp thời. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, Thứ trưởng yêu cầu tỉnh chủ động giải quyết; các nội dung cần Bộ hỗ trợ khẩn trương tổng hợp sớm để báo cáo Chính phủ.

"Trong thời điểm hiện nay, vấn đề hỗ trợ tài chính là ưu tiên hàng đầu, giúp ngành khắc phục thiệt hại ban đầu để sớm ổn định công tác dạy và học"-Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trước những kiến nghị của Sở GD&ĐT, Thứ trưởng Lê Quân cho hay, thời gian qua, Công đoàn ngành đã phối hợp các đơn vị phát động các hoạt động hỗ trợ học sinh và nhà trường đạt hiệu quả. Bộ GD&ĐT cũng đã phân phối SGK đến các địa phương. Do đó, Sở GD&ĐT Gia Lai khẩn trương rà soát, ưu tiên phân phối trước cho các đơn vị cấp bách.

Thay mặt Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Lê Quân trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D

Dịp này, thay mặt Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân đã trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai nhằm khắc phục thiệt hại do bão lũ.