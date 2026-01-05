Chính phủ New Zealand cấp 56 suất học bổng bậc trung học năm 2026 cho học sinh Việt Nam

(GLO)- Cơ quan Giáo dục New Zealand vừa công bố 56 suất học bổng Chính phủ New Zealand bậc trung học (NZSS) năm 2026 cho học sinh Việt Nam.

Theo đó, chương trình sẽ bắt đầu nhận đơn ứng tuyển từ ngày 5-1 đến hết ngày 22-3-2026.

Tất cả học sinh Việt Nam đang học các lớp 8, 9, 10 tại Việt Nam, có điểm trung bình học tập từ 8.0 trở lên và trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 trở lên đều có thể ứng tuyển học bổng này.

NZSS 2026 sẽ áp dụng cơ chế xét tuyển kép nhằm tối ưu hóa cơ hội nhận học bổng cho học sinh Việt Nam. Ảnh: ENZ/TTO

Hồ sơ ứng tuyển yêu cầu bao gồm bảng điểm thể hiện kết quả học tập, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có) và video dài 1,5 phút về câu chuyện bản thân.

Ngoài IELTS, Chương trình NZSS chấp nhận các chứng chỉ tương đương khác như: TOEFL iBT, PTE Academic, Cambridge B1 Preliminary, Duolingo English Test...

Ứng viên không nộp kèm chứng chỉ tiếng Anh khi ứng tuyển sẽ được bổ sung ở giai đoạn xét tuyển học bổng hoặc được yêu cầu tham gia phỏng vấn hoặc làm bài kiểm tra năng lực tiếng Anh tùy theo quy trình và điều kiện cụ thể của từng trường.

NZSS 2026 cũng sẽ áp dụng cơ chế xét tuyển kép nhằm tối ưu hóa cơ hội nhận học bổng cho học sinh Việt Nam. Cụ thể, học sinh sẽ được xét học bổng Chính phủ New Zealand NZSS dựa trên 2 nguyện vọng trường khi ứng tuyển.

Nếu chưa thành công với NZSS, ứng viên sẽ tiếp tục được cân nhắc cho các học bổng khác được cấp riêng bởi các trường trung học New Zealand.

Được biết, Chương trình NZSS 2026 có sự tham gia của 56 trường trung học chất lượng đặt tại các vùng, thành phố khác nhau ở New Zealand, bao gồm cả trường công, trường tư, trường đơn giới đặc trưng của New Zealand và các trường nam, nữ học chung.

Các trường giảng dạy chương trình phổ thông quốc gia của New Zealand (NCEA) hoặc các chương trình quốc tế như Cambridge, Tú tài Quốc tế (IB).

Từ khi triển khai vào năm 2019 đến nay, chương trình NZSS đã trao gần 80 suất học bổng, mở ra cơ hội học tập và phát triển cho nhiều học sinh tài năng trên khắp Việt Nam.