Gia Lai: Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ sau loạt sai phạm

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Trước những sai phạm xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị xem xét điều chuyển công tác đối với Hiệu trưởng nhà trường nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, xử lý trách nhiệm liên quan.

Vụ việc xuất phát từ phản ánh của phụ huynh về tình trạng lạm thu đầu năm học và nghi vấn giáo viên tự ý sửa bài kiểm tra, làm sai lệch điểm số của học sinh.

Theo phản ánh, 1 giáo viên Tiếng Anh đã trực tiếp chỉnh sửa bài kiểm tra cuối học kỳ I của nhiều học sinh, khiến kết quả học tập không phản ánh đúng năng lực, gây bức xúc trong phụ huynh và dư luận xã hội.

z7436135627285-8d79421da2567702ac60b577ec208830.jpg
Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: H.Đ

Sau khi thông tin được phản ánh, nhà trường đã tiến hành xác minh. Kết quả bước đầu cho thấy có dấu hiệu vi phạm quy chế chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp đối với giáo viên liên quan.

Nhà trường đã tổ chức kiểm điểm và tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với giáo viên này để phục vụ công tác làm rõ.

Bên cạnh trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị cũng được đặt ra. Việc để xảy ra sai phạm trong công tác thu - chi, vận động tài trợ cũng như quản lý chuyên môn, dẫn đến phản ánh của báo chí và bức xúc của phụ huynh, được xác định có phần trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường.

Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ; đồng thời, xem xét điều chuyển vị trí công tác đối với cán bộ này.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc nghiêm túc chấp hành quy định về các khoản thu, vận động tài trợ và dạy thêm, học thêm; tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các sai phạm nhằm đảm bảo kỷ cương, minh bạch trong hoạt động giáo dục.

