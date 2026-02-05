Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Điều tra sai phạm trong quản lý tài chính ở Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Sáng 5-2, ông Trần Minh Thông - Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông cho biết đã chuyển hồ sơ vụ sai phạm trong quản lý tài chính tại Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng sang cơ quan Công an để điều tra, làm rõ.

“Việc gửi hồ sơ vụ việc sang cơ quan Công an được địa phương thực hiện sau khi có ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai” - ông Trần Minh Thông cho biết thêm.

Trước đó, vào năm 2025, tập thể giáo viên Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng có đơn tố cáo ông Lê Văn Kha - Hiệu trưởng nhà trường và nhân viên kế toán là bà Lê Thị Tuyết Sương. Đơn tố cáo đưa ra 5 nội dung, trong đó phản ánh nhiều vi phạm trong hoạt động thu, chi, quản lý tài chính.

truong-tieu-hoc-so-2-my-thang.jpg
Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng. Ảnh: Tư Cao

Tháng 9-2025, UBND xã Phù Mỹ Đông tiến hành kiểm tra nội dung đơn tố cáo và đã có kết luận bước đầu, trong đó có đến 4/5 nội dung tố cáo là đúng. Đáng chú ý là các sai phạm trong công tác thu, chi kinh phí hoạt động thường xuyên tại trường.

Cụ thể, từ năm 2024 đến ngày 30-9-2025, Hiệu trưởng và Kế toán đã “hợp thức hóa, rút dùng cho cá nhân” với tổng số tiền sai phạm lên đến hơn 1,3 tỷ đồng thông qua các hành vi như: lập hồ sơ gửi khống lên hệ thống Kho bạc Nhà nước để rút tiền, mua hóa đơn khống để chi cho cá nhân kế toán.

Trong công tác thu, chi tiền học sinh học tiếng Anh khối 1 - 2 cũng xảy ra sai phạm khi nhà trường thu tiền phụ huynh học sinh nhưng lại dùng tiền ngân sách để trả lương cho giáo viên.

Đáng chú ý, bà Sương đã "phù phép" phần lớn số tiền chiếm đoạt bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của các thành viên trong gia đình như chồng, con, em ruột.

Kết luận của UBND xã Phù Mỹ Đông xác định: Kế toán Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng chịu trách nhiệm trực tiếp, chịu trách nhiệm chính trong việc cố ý lập khống chứng từ, mua hóa đơn, sử dụng trái phép chữ ký số của hiệu trưởng, chuyển tiền ngân sách vào tài khoản cá nhân và người nhà, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng chịu trách nhiệm người đứng đầu khi buông lỏng quản lý tài chính, thiếu kiểm tra, giám sát; giao kế toán giữ chữ ký số trái quy định...

Liên quan đến vụ việc, sáng 5-2, một nguồn tin cho biết vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thụ lý.

Trao đổi với phóng viên về các nội dung tố cáo và kết luận ban đầu của UBND xã Phù Mỹ Đông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thắng Lê Văn Kha thừa nhận đã có sai phạm trong công tác thu, chi, quản lý tài chính.

