Mùng 2 Tết, cả nước có hơn 2.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(GLO)- So với hôm qua, số lượng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong ngày mùng 2 Tết với hơn 2.800 trường hợp.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết: Trong ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết), toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 14 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, giảm 17 vụ, giảm 9 người chết, giảm 24 người bị thương.

Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Văn Ngọc

Trong đó, đường bộ xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 14 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người (tại Quảng Trị). Đường thủy không xảy ra vụ tai nạn nào.

Theo Cục CSGT, Công an các địa phương đã phát hiện, xử lý 5.668 trường hợp vi phạm; tạm giữ 84 xe ô tô, 2.758 xe mô tô, 95 phương tiện khác; tước 273 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.490 trường hợp. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 2.812 trường hợp; vi phạm về tốc độ 745 trường hợp; chở quá số người quy định 9 trường hợp…