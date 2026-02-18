Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Mùng 2 Tết, cả nước có hơn 2.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Người Lao Động, Cục Cảnh sát Giao thông)

(GLO)- So với hôm qua, số lượng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông tăng cao trong ngày mùng 2 Tết với hơn 2.800 trường hợp.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết: Trong ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết), toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 14 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, giảm 17 vụ, giảm 9 người chết, giảm 24 người bị thương.

kiem-tra-nong-do-con.jpg
Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Văn Ngọc

Trong đó, đường bộ xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 14 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người (tại Quảng Trị). Đường thủy không xảy ra vụ tai nạn nào.

Theo Cục CSGT, Công an các địa phương đã phát hiện, xử lý 5.668 trường hợp vi phạm; tạm giữ 84 xe ô tô, 2.758 xe mô tô, 95 phương tiện khác; tước 273 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.490 trường hợp. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 2.812 trường hợp; vi phạm về tốc độ 745 trường hợp; chở quá số người quy định 9 trường hợp…

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

Pháp luật

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến quốc lộ tăng cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Toàn cảnh hành trình phá án bắt 2 tên cướp ngân hàng.

Toàn cảnh hành trình phá án bắt 2 tên cướp ngân hàng

Tin tức

(GLO)- Hai đối tượng cướp ngân hàng đã được di lý đến Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) tại TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra. Để tóm gọn 2 tên cướp táo tợn này, lực lượng Công an đã trải qua 18 ngày đêm ròng rã với nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén chưa từng được tiết lộ.

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

Tin tức

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”. Theo đó, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù

Tin tức

(GLO)- Ngày 6-2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Châm (xã Ia Krái) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Chân dung “bất hảo” của 2 đối tượng cướp ngân hàng

Quá khứ "bất hảo” của 2 đối tượng cướp ngân hàng

Tin tức

(GLO)- 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng xảy ra chiều 19-1 tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) - Chi nhánh Gia Lai đã bị tóm gọn. Lực lượng Công an đã làm rõ quá khứ “bất hảo” của 2 tên cướp táo tợn này.

Công an Gia Lai tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc tìm bị hại của vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai).

null