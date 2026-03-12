Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai: Rủ bạn mang dao đâm người vì ghen tuông, 2 bị cáo lãnh án tù

NHẬT LINH
(GLO)- Ngày 11-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Thiên Phước (SN 1998, trú tại phường Thống Nhất) và Mai Xuân Đồng (SN 1996, trú tại xã Biển Hồ) mỗi bị cáo 8 năm tù cùng về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 9-1-2025, Phước cùng Đồng và Dương Thanh Trà (SN 2001, tỉnh Quảng Ngãi) ngồi nhậu tại một quán ở khu vực ngã tư đường Phạm Văn Đồng - Tôn Đức Thắng (phường Thống Nhất).

Đến khoảng 2 giờ ngày 10-1, sau khi rời quán, Phước gọi điện cho chị Đ.T.Th. (SN 2002, xã Kbang) thì biết Th. đang ngồi nhậu cùng anh N.C.T. (SN 1996, xã Hội Sơn) và chị T.T.M.P. (SN 2000, phường Thống Nhất). Phước rủ Đồng và Trà đến nhậu tiếp nhưng Đồng từ chối, còn Trà chở Phước đến chỗ Th.

2 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 9-3. Ảnh: N.L

Tại đây, thấy Th. ngồi nhậu với anh T., Phước tỏ thái độ ghen tuông, yêu cầu Th. đi về nhưng không được nên giữa 2 người xảy ra cãi vã. Khi anh T. vào can ngăn, Phước có lời thách thức rồi lao vào đánh nhau với T.

Khi được mọi người can ngăn, Trà chở Phước rời đi. Trên đường đi, Phước gọi điện cho Đồng kể lại sự việc và nhờ đến đánh T. Đồng đồng ý và điều khiển xe mô tô đến nơi, mang theo 1 con dao bầu giấu sau lưng quần.

Khi đến quán nhậu, Đồng đi vào hỏi ai đánh Phước. Lúc này, Phước cũng vừa đến và lao vào đánh T.. Trong lúc T. phản kháng, Đồng dùng dao đâm 2 nhát vào vùng lưng nạn nhân. Bị thương, T. bỏ chạy ra khu vực cây xăng trên đường Trần Phú và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo kết luận giám định, T. bị tổn hại sức khỏe 32%, với các vết thương thấu ngực trái gây tràn khí, tràn máu màng phổi và tổn thương nhu mô phổi.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo thể hiện sự hung hãn, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác; trong đó, bị cáo Đồng không có mâu thuẫn với bị hại nhưng vẫn mang theo dao và trực tiếp đâm nạn nhân.

Hội đồng xét xử cũng phân tích nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc nhậu khuya; đồng thời, khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh niên cần hạn chế tụ tập ăn nhậu vào đêm khuya, tránh để xảy ra mâu thuẫn dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

