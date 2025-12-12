Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Án chung thân cho kẻ sát hại mẹ ruột, cướp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 12-12, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 2006, trú xã Ia Le) mức án chung thân về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân chính là mẹ ruột của bị cáo.

Theo cáo trạng, Tiến là con ruột của bà L.T.V. (SN 1964). Do nghiện game, nhiều lần Tiến xin tiền không được đáp ứng, giữa 2 mẹ con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 11 giờ ngày 18-9-2024, khi cùng mẹ làm cỏ tại vườn điều phía sau nhà, Tiến tiếp tục xin tiền đi chơi nhưng bị bà V. la mắng. Bực tức, Tiến nảy sinh ý định sát hại mẹ để chiếm đoạt tài sản.

ke-giet-me-lanh-an-chung-than-2.jpg
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: N.L

Lợi dụng lúc bà V. cúi người, Tiến dùng rựa chém nhiều nhát vào đầu và mặt khiến bà tử vong tại chỗ. Đến chiều cùng ngày, bị cáo bán 5 con bò và 4 con dê của mẹ với giá 45,5 triệu đồng rồi bỏ trốn ra Hà Nội, chơi game, mua điện thoại và sinh hoạt cá nhân.

Tại phiên tòa, Tiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tiến khai nghiện game từ năm lớp 6. Đến lớp 10 thì bỏ học; hằng ngày dành 5-7 giờ, có khi nhiều hơn để chơi game, sau đó ngủ, chỉ thỉnh thoảng phụ mẹ chăn bò.

ke-giet-me-lanh-an-chung-than-1.jpg
Bị cáo Tiến khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: N.L

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; hành vi tước đoạt mạng sống của chính mẹ ruột thể hiện sự tàn độc, coi thường tính mạng người khác.

Hành vi của bị cáo Tiến đã phạm tội “Giết người” thuộc trường hợp giết “Ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình”, “Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm 1 tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng” và “Có tính chất côn đồ”.

Ngoài ra, Tiến còn phạm tội “Cướp tài sản” thuộc trường hợp “Tài sản chiếm đoạt trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Sát hại mẹ ruột vì nghiện game online

Sát hại mẹ ruột vì nghiện game online

(GLO)- Ngày 2-10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) di lý đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 2006, trú tại thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) về Gia Lai. Đây là đối tượng sát hại mẹ ruột, gây rúng động dư luận trên địa bàn tỉnh những ngày gần đây.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) tuyên truyền cho người dân về các chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo.

Điều tra nhóm người chào mời làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng ở Vĩnh Thạnh

Pháp luật

(GLO)- Sáng 7-12, Thượng tá Đinh Văn Ngoan-Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác minh vụ việc nhóm đối tượng lạ mặt vận động, chào mời người dân trên địa bàn làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng, có dấu hiệu lừa đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Pa ra quân tuần tra đêm giữ bình yên thôn, làng. Ảnh: V.C

Công an Ia Pa tuần tra xuyên đêm giữ bình yên thôn, làng

Pháp luật

(GLO)- Sau sáp nhập, mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã vượt khó, tăng cường tuần tra, kiểm soát xuyên đêm nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Khởi tố “má mì” ở tiệm cắt tóc nam Như Hoa

Khởi tố “má mì” ở tiệm cắt tóc nam Như Hoa

Tin tức

(GLO)- Sáng 4-12, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Thị Kiều Chi (SN 1989, trú tại xã Tuy Phước Đông) về hành vi chứa mại dâm.

Khởi tố thanh niên xin tiền mua ma túy không được liền đập phá nhà cửa.

Gia Lai: Khởi tố thanh niên xin tiền mua ma túy không được liền đập phá nhà cửa

Pháp luật

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Xuân Bảo (SN 1996, trú tổ dân phố 11, phường An Phú) để tiếp tục làm rõ, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự.

null