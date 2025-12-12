Gia Lai: Án chung thân cho kẻ sát hại mẹ ruột, cướp tài sản

(GLO)- Ngày 12-12, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 2006, trú xã Ia Le) mức án chung thân về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân chính là mẹ ruột của bị cáo.

Theo cáo trạng, Tiến là con ruột của bà L.T.V. (SN 1964). Do nghiện game, nhiều lần Tiến xin tiền không được đáp ứng, giữa 2 mẹ con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 11 giờ ngày 18-9-2024, khi cùng mẹ làm cỏ tại vườn điều phía sau nhà, Tiến tiếp tục xin tiền đi chơi nhưng bị bà V. la mắng. Bực tức, Tiến nảy sinh ý định sát hại mẹ để chiếm đoạt tài sản.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: N.L

Lợi dụng lúc bà V. cúi người, Tiến dùng rựa chém nhiều nhát vào đầu và mặt khiến bà tử vong tại chỗ. Đến chiều cùng ngày, bị cáo bán 5 con bò và 4 con dê của mẹ với giá 45,5 triệu đồng rồi bỏ trốn ra Hà Nội, chơi game, mua điện thoại và sinh hoạt cá nhân.

Tại phiên tòa, Tiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tiến khai nghiện game từ năm lớp 6. Đến lớp 10 thì bỏ học; hằng ngày dành 5-7 giờ, có khi nhiều hơn để chơi game, sau đó ngủ, chỉ thỉnh thoảng phụ mẹ chăn bò.

Bị cáo Tiến khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: N.L

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; hành vi tước đoạt mạng sống của chính mẹ ruột thể hiện sự tàn độc, coi thường tính mạng người khác.

Hành vi của bị cáo Tiến đã phạm tội “Giết người” thuộc trường hợp giết “Ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình”, “Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm 1 tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng” và “Có tính chất côn đồ”.

Ngoài ra, Tiến còn phạm tội “Cướp tài sản” thuộc trường hợp “Tài sản chiếm đoạt trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng”.