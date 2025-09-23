Gia Lai: Khởi tố đối tượng mắc điện bẫy chuột khiến 2 người tử vong

(GLO)- Ngày 22-9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Quang Hoe (SN 1946, trú tại thôn Phú Thiện, xã Phù Mỹ Tây) về tội “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2023, trong quá trình canh tác lúa trên thửa đất 736,1 m² của gia đình ở thôn Phú Thiện, ông Hoe phát hiện ruộng bị chuột phá hoại nên đã dùng dây kẽm không có vỏ bọc cách điện, đặt xuống ruộng lúa, rồi nối điện từ công tơ điện của gia đình để diệt chuột từ đó đến nay.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Ảnh: ĐVCC

Khoảng 18 giờ ngày 16-9, sau khi nối điện vào dây kẽm đặt dưới ruộng, ông Hoe về nhà mà không đặt bảng cảnh báo nguy hiểm. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, 3 thanh niên gồm Lê Văn H. (SN 1992), Đỗ Phi T. (SN 1992) và Đỗ Ngọc P. (SN 1997, cùng ở thôn Phước Thọ, xã Phù Mỹ Tây) đến khu vực gần ruộng của ông Hoe để bắt chim.

Anh T. mang theo súng tự chế và đèn pin đội đầu, anh H. cũng có đèn pin, còn anh P. không cầm theo vật dụng.

Trong lúc săn bắt chim, anh H. và anh T. xuống ruộng, cách mép bờ khoảng 2 m thì bất ngờ ngã xuống, bất động. Thấy vậy, anh P. gọi lớn nhưng không ai trả lời.

Nghi bạn bị điện giật nên anh lấy một khúc cây dài khoảng 1 m đưa về phía họ nhưng không chạm tới. Anh vội chạy đi cầu cứu. Người dân sau đó đến ngắt công tơ điện nhà ông Hoe. Lúc này, anh H. và T. đã tử vong.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều vật chứng gồm: đoạn dây điện, dây kẽm dài hơn 67 m, 35 thanh tre làm cọc, một khẩu súng tự chế cùng một số tang vật liên quan.

Kết quả giám định cho thấy, nguyên nhân tử vong là do bị điện giật.