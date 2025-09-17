Gia Lai: 2 người chết nghi do trúng điện bẫy chuột ở ruộng lúa

(GLO)- Sáng 17-9, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Phù Mỹ Tây tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 2 người chết xảy ra tại ruộng lúa ở thôn Phú Thiện.

Theo thông tin ban đầu, tối 16-9, Đỗ Ngọc P. (SN 1997), Đỗ Phi T. (SN 1992) và Lê Văn H. (SN 1992, cùng trú thôn Phước Thọ, xã Phù Mỹ Tây) đi bắn chim tại xóm 4, thôn Phú Thiện.

Ruộng lúa ở thôn Phú Thiện (xã Phù Mỹ Tây) nơi phát hiện 2 người tử vong nghi do trúng điện bẫy chuột. Ảnh: H.S

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Đỗ Ngọc P. thấy Đỗ Phi T. và Lê Văn H. nằm trên đám ruộng của ông Trương Quang H. (SN 1946, ở thôn Phú Thiện).

Khi P. kiểm tra thì phát hiện 2 người này đã tử vong nên trình báo cơ quan Công an. Gần nơi 2 nạn nhân nằm có đường dây điện của ông H. sử dụng để bẫy chuột cắn phá ruộng lúa.