Gia Lai: 2 người chết nghi do trúng điện bẫy chuột ở ruộng lúa

Theo thông tin ban đầu, tối 16-9, Đỗ Ngọc P. (SN 1997), Đỗ Phi T. (SN 1992) và Lê Văn H. (SN 1992, cùng trú thôn Phước Thọ, xã Phù Mỹ Tây) đi bắn chim tại xóm 4, thôn Phú Thiện.
Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Đỗ Ngọc P. thấy Đỗ Phi T. và Lê Văn H. nằm trên đám ruộng của ông Trương Quang H. (SN 1946, ở thôn Phú Thiện).
Khi P. kiểm tra thì phát hiện 2 người này đã tử vong nên trình báo cơ quan Công an. Gần nơi 2 nạn nhân nằm có đường dây điện của ông H. sử dụng để bẫy chuột cắn phá ruộng lúa.