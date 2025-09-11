Danh mục
Xác định nguyên nhân tử vong của thi thể tại hồ công viên Đức Cơ

(GLO)- Chiều 10-9, lực lượng chức năng xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bàn giao thi thể phát hiện tại hồ công viên Đức Cơ cho gia đình làm thủ tục mai táng.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 9-9, anh Lê Văn Hùng (SN 1992, trú tại tổ 4, xã Đức Cơ) đã phát hiện 1 thi thể nổi trên mặt hồ công viên Đức Cơ nên đã trình báo lực lượng chức năng.

UBND xã Đức Cơ đã chỉ đạo các đơn vị vớt thi thể lên bờ, khẩn trương xác minh danh tính, nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

thi-the-nan-nhan-tu-tu-ho-duc-co.jpg
Thi thể của anh H. nổi trên mặt hồ công viên Đức Cơ được phát hiện vào chiều 9-9. Ảnh: Nam Lê

Qua đó, xác định thi thể là anh N.P.H. (SN 2002, trú tại tổ 4, xã Đức Cơ). Theo người nhà anh H., thời gian gần đây anh thường buồn bã vì chuyện nợ nần và nảy sinh ý định tự vẫn.

Anh H. đã nhắn tin cho một số người thân để xin lỗi, ẩn ý rằng mình sẽ tìm đến cái chết để giải thoát; đồng thời, gửi di ảnh nhằm lo hậu sự. Từ ngày 7-9, người thân không thể liên lạc được với anh H.

Cùng với những thông tin trên, lực lượng Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phát hiện anh H. tử vong do đuối nước, trên cơ thể không có dấu hiệu của ngoại lực tác động, tài sản anh H. mang theo người không bị mất.

Trước những chứng cứ trên, gia đình anh H. đã xin nhận thi thể về để mai táng theo phong tục, đồng thời cam đoan không khiếu kiện, khiếu nại về vụ việc.

