Có sổ đỏ, đất vẫn bị chiếm dụng

(GLO)- Mặc dù đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng bà Nguyễn Thị Kim Lang (thôn Phú Gia, xã Xuân An) vẫn không thể canh tác vì thửa đất này do bị ông Lê Văn Thuận (cùng thôn Phú Gia) chiếm dụng nhiều năm.

Qua đường dây nóng của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Nguyễn Thị Kim Lang (thôn Phú Gia, xã Xuân An) phản ánh: Năm 2015, gia đình bà được UBND huyện Phù Cát (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 1017, tờ bản đồ số 8, khu vực tục danh Gò Cù (xóm Bắc, thôn Phú Gia) với diện tích hơn 2.770 m² đất trồng cây hằng năm khác.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, gia đình bà không thể canh tác vì thửa đất này do bị ông Lê Văn Thuận (cùng thôn) chiếm dụng.

Ông Lê Văn Thuận xây dựng chuồng chăn nuôi heo, vịt trên thửa đất Nhà nước đã cấp sổ đỏ cho hộ bà Nguyễn Thị Kim Lang. Ảnh: C.L

Hiện nay, trên thửa đất số 1017, ông Thuận đã xây dựng chuồng chăn nuôi heo với diện tích gần 160 m², kết cấu tường xây trụ bê tông, kéo lưới B40, mái lợp tôn, nền xi măng; cùng một chuồng nuôi vịt diện tích hơn 230 m², kết cấu tường xây trụ bê tông, kéo lưới B40, mái lợp tôn, nền đất.

Gia đình bà Lang nhiều lần kiến nghị đến Ban Nhân dân thôn Phú Gia và UBND xã Cát Tường (nay là xã Xuân An). Thôn và xã đã mời các bên liên quan làm việc, tổ chức hòa giải và yêu cầu ông Thuận tháo dỡ chuồng trại, trả lại đất cho gia đình bà Lang nhưng đến nay vẫn chưa đạt kết quả.

Bà Lang bức xúc cho biết: “Đất của gia đình tôi đã được Nhà nước cấp sổ đỏ hợp pháp nhưng ông Thuận vẫn chiếm dụng, sử dụng vào mục đích riêng, thậm chí xây dựng công trình trái phép trên đất trồng cây hằng năm khác. Tôi đề nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm xử lý dứt điểm, buộc trả lại đất để gia đình tôi sử dụng đúng quy định pháp luật”.

Theo UBND xã Xuân An, căn cứ hồ sơ địa chính lưu trữ tại địa phương, thửa đất số 1017 đã được UBND huyện Phù Cát (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Lang vào ngày 23-1-2015, số lưu trữ CH06243.

Nguyên thửa đất này được Nhà nước cân đối giao quyền sử dụng cho hộ bà Lang theo Nghị định số 64-CP ngày 27-9-1993 của Chính phủ về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, trong thời gian dài, gia đình bà Lang không sử dụng, dẫn đến việc ông Nguyễn Kim Hùng (ở thôn Phú Gia) canh tác “nhầm”; sau đó cho ông Thuận thuê đất để xây dựng chuồng trại chăn nuôi heo, vịt.

Tháng 4-2025, tổ công tác UBND xã Cát Tường (nay là xã Xuân An) kiểm tra thực địa, đo đạc tọa độ và xác định thửa đất số 1017, nơi ông Thuận xây dựng chuồng chăn nuôi heo, vịt, thuộc diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Lang. Chính quyền địa phương đã mời các bên liên quan làm việc, tổ chức hòa giải theo quy định nhưng không đạt được thống nhất.

Ông Nguyễn Phúc Linh - Chủ tịch UBND xã Xuân An - cho biết: UBND xã Cát Tường (cũ) đã hòa giải nhưng không thành. Thời gian tới, xã sẽ hướng dẫn các bên liên quan khởi kiện ra tòa án để giải quyết theo quy định pháp luật.

Trong thời gian chờ tòa án giải quyết, các bên phải giữ nguyên hiện trạng thửa đất. Sau đó, UBND xã Xuân An sẽ xử lý các công trình xây dựng trên đất trồng cây hằng năm khác theo quy định.