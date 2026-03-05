Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Cảnh giác với “cò” đổi bằng lái trên mạng xã hội

NGUYỄN CHƠN

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan việc cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX).

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin như “hỗ trợ thực hiện cấp đổi GPLX ô tô online cho người dân với mức phí 600.000 đồng”, “hỗ trợ tra cứu, trích lục thông tin GPLX thẻ giấy”.

truong-hop-dang-tai-thong-tin-sai-su-that-bi-cuc-csgt-phat-hien-xu-ly.jpg
Một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về phí cấp đổi giấy phép lái xe vừa bị phát hiện, xử lý. Ảnh: ĐVCC

Kết quả xác minh của Cục CSGT cho thấy đây là thông tin sai sự thật, mục đích nhằm câu view. Bên cạnh việc phối hợp xử lý vi phạm, Cục CSGT cũng khuyến cáo người dân cảnh giác trước thông tin sai lệch và thủ đoạn của các “cò” làm giấy tờ trên mạng, tránh "tiền mất tật mang".

Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai - cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, đơn vị tăng cường rà soát, nắm tình hình trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp đổi GPLX theo đúng quy định; cảnh báo về các hành vi môi giới, “cò mồi” trên không gian mạng.

Về thủ tục cấp đổi GPLX, năm 2025, Công an tỉnh đã triển khai phân cấp nhiệm vụ cấp đổi, cấp lại GPLX và bố trí các địa điểm tiếp nhận, giải quyết thủ tục tại Công an 135 xã, phường. Hiện nay, người dân thực hiện thủ tục ngay tại các đơn vị Công an cấp xã trên toàn tỉnh.

nguoi-dan-thuc-hien-doi-gplx-tai-cong-an-xa-kbang.jpg
Người dân thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại Công an xã Kbang. Ảnh: ĐVCC

Hồ sơ thực hiện thủ tục gồm đơn xin cấp đổi, cấp lại GPLX (có sẵn tại điểm tiếp nhận), CCCD/căn cước hoặc tài khoản định danh mức độ 2, GPLX bản giấy hoặc hồ sơ gốc (trường hợp bị mất GPLX). Ngoài ra, người dân cũng có thể thực hiện thủ tục cấp đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Lệ phí cấp đổi, cấp lại GPLX hiện nay là 115.000 đồng/lần.

Phòng CSGT cũng khuyến cáo người dân chủ động đổi GPLX trước khi hết hạn để đảm bảo quyền lợi, tránh các phiền toái trong trường hợp bị quá hạn. Đồng thời, việc đổi GPLX từ bản giấy sang thẻ nhựa PET mang lại nhiều tiện ích như độ bền cao, bảo mật tốt, dễ dàng tích hợp vào VNeID, thuận tiện cho công tác quản lý.

