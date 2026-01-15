Cảnh giác với thủ đoạn giả danh CSGT gửi tin nhắn phạt nguội để lừa đảo

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 14-1, Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) phát đi cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cơ quan Công an gửi tin nhắn, gọi điện cho người dân thông báo việc vi phạm quy định khi tham gia giao thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, lợi dụng việc triển khai hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp trí tuệ nhân tạo (camera AI) để xử lý vi phạm theo hình thức phạt nguội, các đối tượng mạo danh cơ quan Công an, tự xưng “cán bộ đội xử lý vi phạm giao thông” để gọi điện, gửi tin nhắn thông báo vi phạm đến người dân.

Công an phường Quy Nhơn cảnh báo chiêu trò mạo danh Cảnh sát giao thông nhắn tin, gọi điện yêu cầu người dân nộp phạt nguội để chiếm đoạt tiền. Ảnh: ĐVCC

Nội dung thông báo cho rằng người dân đã có hành vi vi phạm giao thông và bị camera AI ghi lại. Đồng thời sử dụng hình ảnh cắt ghép, văn bản giả mạo có logo gần giống cơ quan chức năng hoặc đường link giả để đánh lừa nạn nhân.

Đánh vào tâm lý lo lắng, muốn giải quyết nhanh chóng để tránh phiền toái, các đối tượng vừa hù dọa vừa dụ dỗ nạn nhân truy cập vào các đường link lạ, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã xác thực OTP. Khi nạn nhân làm theo yêu cầu sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Công an phường Quy Nhơn khuyến cáo người dân cảnh giác với chiêu trò lừa đảo này, tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dân cũng cần lưu ý việc xử lý vi phạm giao thông qua hình thức phạt nguội được thực hiện theo quy định của Bộ Công an. Cơ quan Công an không yêu cầu người dân nộp tiền phạt qua tin nhắn, cuộc gọi hay đường link. Ngoài ra, người dân có thể tự tra cứu thông tin vi phạm qua trang web của Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc ứng dụng VNeTraffic.

Trường hợp nghi vấn lừa đảo, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

