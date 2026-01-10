Cảnh giác với chiêu trò mạo danh Bảo hiểm xã hội lừa đảo “hỗ trợ Tết”

(GLO)- Ngày 9-1, Thượng tá Trần Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới với kịch bản "hỗ trợ Tết", đang diễn biến phức tạp trong dịp cận Tết Nguyên đán 2026.

Với việc sử dụng kịch bản tặng quà, hỗ trợ người lao động trong dịp cuối năm, các đối tượng xấu đã mạo danh Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam để tung tin giả về các gói hỗ trợ, chương trình như: “Hỗ trợ Tết”, “Tặng quà Tết”, “Trợ cấp thất nghiệp dịp Tết”... nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng lập ra các fanpage giả mạo, trong đó sử dụng logo, hình ảnh, tên gọi gây nhầm lẫn, chẳng hạn “BHXH Hỗ trợ Tết”, “Tư vấn Bảo hiểm xã hội”, “Dịch vụ công BHXH”... Các trang này chạy quảng cáo rầm rộ hoặc gửi tin nhắn kèm link lạ tới người dân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cảnh báo về chiêu trò lừa đảo mới. Ảnh: ĐVCC

Khi người dân bấm vào link, đối tượng sẽ yêu cầu kê khai thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, bao gồm cả mã OTP. Tiếp đến, các đối tượng yêu cầu chuyển “phí hồ sơ”, “phí giải ngân” để được nhận hỗ trợ. Nếu làm theo yêu cầu của các đối tượng, người dân có thể bị đánh cắp dữ liệu, chiếm đoạt tiền.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các thông tin hỗ trợ tiền mặt không chính thống trên mạng xã hội chưa xác thực. Không truy cập các link lạ, không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các đuôi tên miền không phải là “gov.vn”. Không cung cấp mã OTP, mật khẩu VssID, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả người xưng là cán bộ BHXH. Tuyệt đối không thực hiện yêu cầu chuyển tiền để nhận quà, hỗ trợ.

Liên quan đến việc tìm hiểu, cập nhật thông tin về BHXH, người dân nên truy cập ​Cổng thông tin điện tử chính thức của BHXH Việt Nam, ​fanpage có tích xanh (xác thực) của BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID - BHXH số.

Trường hợp phát hiện các trang web, đối tượng có dấu hiệu lừa đảo như trên, đề nghị người dân báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc gửi tin báo tố giác tội phạm về Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) để xử lý kịp thời.

“Sự tinh quái của chiêu trò này là trong thời điểm cận Tết Nguyên đán, người dân, đặc biệt là người lao động ai cũng mong được hỗ trợ, nhận thêm thu nhập. Bằng cách đưa ra những món quà, số tiền hấp dẫn, các đối tượng có thể dễ dàng khiến người dân mất cảnh giác, đặc biệt là người lớn tuổi, người lao động ở thôn quê. Do đó, mọi người cần hết sức cảnh giác” - Thượng tá Trần Ngọc Dũng chia sẻ.