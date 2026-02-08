Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”. Theo đó, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL.

Đề án được thực hiện từ năm 2026 đến hết năm 2035 tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự xã hội.

Phát huy vai trò của già làng, những người có uy tín để phổ biến pháp luật đến với người dân. Ảnh: N.U

Trong đó, ưu tiên thôn, xã đặc biệt khó khăn; địa bàn còn hủ tục, tập quán lạc hậu, nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế. Đồng thời, khuyến khích các địa phương khác triển khai thực hiện công tác PBGDPL cho đồng bào DTTS trên địa bàn.

Từ nay đến năm 2030, Đề án phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng khoảng 650 người theo chương trình, tài liệu của Đề án để trở thành đội ngũ hạt nhân nòng cốt triển khai thực hiện công tác PBGDPL tại các địa phương.

Bên cạnh đó, phấn đấu 100% địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi hoàn thành xây dựng, ban hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL đặc thù phù hợp với đồng bào DTTS và địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bảo đảm nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng và đặc điểm vùng miền. Khuyến khích các địa phương còn lại xây dựng, ban hành chương trình, tài liệu của địa phương mình.

Ngoài ra, phấn đấu số hóa 70% chương trình, tài liệu PBGDPL của Đề án và công bố công khai trên Cổng thông tin PBGDPL Quốc gia, Cổng thông tin PBGDPL địa phương, mạng internet hoặc được xuất bản, phát hành bằng hình thức phù hợp.

Đề án phấn đấu giai đoạn 2026-2030 có khoảng 50% người dân sinh sống ở vùng đồng bào DTTS và miền núi được PBGDPL bằng hình thức phù hợp. Ảnh: N.U

Đáng chú ý, Đề án phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL được bồi dưỡng theo bộ chương trình, tài liệu của Đề án để triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn.

Khoảng 50% người dân sinh sống ở vùng đồng bào DTTS và miền núi; 60% người dân sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; 70% người dân thuộc nhóm DTTS còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù được PBGDPL bằng hình thức phù hợp.

Trong đó, ít nhất 30% hoạt động PBGDPL được thực hiện bằng ngôn ngữ của các DTTS, 50% hoạt động PBGDPL được thực hiện thông qua môi trường số.

Giai đoạn 2031-2035, Đề án sẽ đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1.300 người để trở thành đội ngũ hạt nhân nòng cốt triển khai thực hiện công tác PBGDPL tại địa phương.

Đồng thời, phấn đấu 100% chương trình, tài liệu PBGDPL đã ban hành được cập nhật, chỉnh lý hoặc ban hành mới; số hóa 100% chương trình, tài liệu PBGDPL; mỗi xã vùng đồng bào DTTS và miền núi có ít nhất 2 người tham gia công tác PBGDPL; 100% đội ngũ hạt nhân nòng cốt, người làm công tác PBGDPL được bồi dưỡng, tập huấn, tiếp cận và sử dụng tài liệu PBGDPL bằng hình thức phù hợp.

Phấn đấu 100% bí thư chi bộ; người có uy tín trong đồng bào DTTS; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản; chức sắc, chức việc tôn giáo, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo được bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ PBGDPL.

Khoảng 70% người dân sinh sống ở vùng đồng bào DTTS và miền núi; 60% người dân sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; 90% người dân thuộc nhóm DTTS còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù được PBGDPL bằng hình thức phù hợp.

Trong đó, ít nhất 50% hoạt động PBGDPL được thực hiện bằng ngôn ngữ của các DTTS, 80% hoạt động PBGDPL được thực hiện bằng môi trường số.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án thực hiện đồng bộ 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong công tác PBGDPL; xây dựng, phát triển và nâng cao năng lực cho đội ngũ hạt nhân nòng cốt làm công tác PBGDPL; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức PBGDPL; nâng cao năng lực, giám sát, đánh giá thực hiện Đề án.