Gia Lai: 350 báo cáo viên được tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

(GLO)- Ngày 10-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 350 báo cáo viên cấp tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có bà Tô Thị Thu Hà-Phó Cục trưởng Cục PBGDPL và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 350 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Quang cảnh buổi tập huấn. ﻿Ảnh: N.L

Trong thời gian 1 buổi, các đại biểu được giới thiệu, cập nhật 4 nội dung trọng tâm gồm: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; kỹ năng PBGDPL trực tiếp; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh: Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền pháp luật của tỉnh. Qua đó, giúp các báo cáo viên chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong phương pháp truyền đạt, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý: Sau hội nghị, mỗi báo cáo viên tiếp tục nghiên cứu, trau dồi kiến thức, kỹ năng, nâng cao chất lượng tuyên truyền, nhất là trong phổ biến các quy định liên quan đến bầu cử, quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, dân chủ, công bằng, văn minh và phát triển bền vững.