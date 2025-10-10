Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: 350 báo cáo viên được tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

NHẬT LINH
(GLO)- Ngày 10-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 350 báo cáo viên cấp tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có bà Tô Thị Thu Hà-Phó Cục trưởng Cục PBGDPL và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 350 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh buổi tập huấn. ﻿Ảnh: N.L

Trong thời gian 1 buổi, các đại biểu được giới thiệu, cập nhật 4 nội dung trọng tâm gồm: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; kỹ năng PBGDPL trực tiếp; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh: Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền pháp luật của tỉnh. Qua đó, giúp các báo cáo viên chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong phương pháp truyền đạt, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý: Sau hội nghị, mỗi báo cáo viên tiếp tục nghiên cứu, trau dồi kiến thức, kỹ năng, nâng cao chất lượng tuyên truyền, nhất là trong phổ biến các quy định liên quan đến bầu cử, quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, dân chủ, công bằng, văn minh và phát triển bền vững.

Phương tiện liên quan vụ tai nạn giao thông.

Gia Lai: Tìm thấy tài xế và phương tiện rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn giao thông chết người

Tin tức

(GLO)- Khoảng 18 giờ ngày 7-10, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 và số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã phát hiện tài xế Phạm Ngọc Nguyện (SN 1979, trú phường An Nhơn) cùng ô tô đầu kéo liên quan vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trước đó trên quốc lộ 19.

Với các trường hợp không có giấy phép lái xe, lực lượng CSGT sẽ lập biên bản với người giao xe.

Dẹp nạn “quái xế” ở bờ kè suối Hội Phú

Tin tức

(GLO)- Bờ kè suối Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là tuyến đường du lịch, kinh doanh sầm uất với lượng phương tiện giao thông lớn. Tuy nhiên, một số thanh thiếu niên đã lợi dụng điều này để thỏa mãn thú vui “quái dị”, thích thể hiện trước đám đông bằng cách điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Võ Thị Phụng-đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước-tại buổi làm việc với cơ quan chức năng.

Tạm giam 2 tháng đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Tin tức

(GLO)- Ngày 6-10, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Thị Phụng (SN 1979, ở xã Phù Mỹ Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty Cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành. Ảnh: N.L

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành

Tin tức

(GLO)- Chiều 3-10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành (phường Quy Nhơn Tây) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Tổng kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 8 tháng đầu năm 2025 đạt trên 544 tỷ đồng

Tin tức

(GLO)- Chiều 3-10, Phó Thủ tướng Lê Thành Long-Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước để đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 

