Gia Lai: Tuyên truyền pháp luật về giao thông cho hơn 2.500 học sinh và giáo viên

(GLO)-Ngày 15-9, Đội CSGT đường bộ số 4, Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Cục CSGT, Head Hồng Phước tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT đường bộ, đường sắt cho 2.500 học sinh, giáo viên.

Tại các buổi tuyên truyền ở Trường THPT Quốc học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) và Trường THPT số 2 Phù Mỹ (xã Bình Dương), cán bộ Phòng CSGT phân tích các hành vi vi phạm thường dẫn đến tai nạn giao thông như: đi sai phần đường, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, điều khiển xe máy điện tốc độ cao; vi phạm an toàn đường sắt (vượt khi chắn đã hạ, tụ tập hoặc ngồi trên đường ray, ném đất đá lên tàu...).

Các học sinh Trường THPT Quốc học Quy Nhơn được thực hành tình huống lái xe an toàn trên máy RT. Ảnh: N.L

Báo cáo viên cũng giải thích về hậu quả tiềm ẩn của các hành vi này, giúp học sinh nhận thức rõ trách nhiệm bảo vệ an toàn cho bản thân và người khác.

Song song với đó, các học sinh còn được hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cách quan sát trước khi qua đường, xử lý tình huống bất ngờ, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách.

Đặc biệt, học sinh Trường THPT Quốc học Quy Nhơn được thực hành trên máy RT mô phỏng các tình huống thực tế, rèn luyện kỹ năng quan sát, làm chủ tốc độ và xử lý linh hoạt khi tham gia giao thông.

Dịp này, giáo viên và học sinh Trường THPT số 2 Phù Mỹ đã ký cam kết thực hiện nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trạm CSGT Tuy Phước cũng trao tặng 50 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh của trường nhằm khuyến khích văn hóa giao thông an toàn.

Học sinh Trường THPT số 2 Phù Mỹ ký cam kết tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: N.L

Hoạt động này trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong học đường.