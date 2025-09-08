Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho hơn 700 học sinh, giáo viên Trường THCS Hoài Thanh Tây

(GLO)- Sáng 8-9, tại Trường THCS Hoài Thanh Tây (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai), Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho hơn 700 học sinh, giáo viên của trường.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Cảnh sát Giao thông đã tập trung phân tích các hành vi nguy hiểm liên quan đến an toàn đường sắt như: không vượt qua đường sắt khi đèn đỏ hoặc chắn đã hạ; không tụ tập, đi lại, ngồi trên đường ray; nghiêm cấm ném đất, đá lên tàu, phá hoại công trình đường sắt; không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

Học sinh tham gia trả lời các câu hỏi tình huống khi tham gia giao thông. Ảnh: N.L

Những tình huống thực tế cũng được đưa ra để học sinh hiểu rõ nguy cơ tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra nếu vi phạm quy định tại các điểm giao cắt với đường sắt.

Song song với đó, Ban Tổ chức còn hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn hằng ngày như: đi đúng phần đường, quan sát kỹ trước khi qua đường, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông...

Đây là những thói quen cần thiết để bảo vệ bản thân và góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Học sinh Trường THCS Hoài Thanh Tây ký cam kết tham gia giao thông an toàn. Ảnh: N.L

Tại chương trình, Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện học sinh các lớp đã ký cam kết thực hiện nghiêm quy định từ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đưa nội dung này trở thành nền nếp trong nhà trường.

Dịp này, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước đã tặng 50 mũ bảo hiểm cho học sinh.