Tiểu đoàn Bộ binh 50: Chủ động hậu cần, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

(GLO)- Chú trọng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Qua đó, đơn vị không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Chăm lo đời sống để bộ đội yên tâm công tác

Đóng quân trên địa bàn xã biên giới Ia Dom, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nên công tác bảo đảm hậu cần được đơn vị xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Tiểu đoàn Bộ binh 50 đã quán triệt phương châm chủ động, tự lực, triển khai đồng bộ các giải pháp chăm lo đời sống, sức khỏe và cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp bộ đội yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và đời sống bộ đội. Ảnh: T.D

Trung sĩ Trần Duy Khánh - Trung đội Thông tin - chia sẻ: “Điều kiện ăn ở được bảo đảm đầy đủ, bữa ăn đủ chất, doanh trại sạch sẽ, nền nếp sinh hoạt rõ ràng giúp bộ đội yên tâm huấn luyện, làm chủ trang bị. Chế độ phép, sinh hoạt lễ, Tết được thực hiện đúng quy định, tạo không khí ấm áp trong đơn vị”.

Theo trung úy Đỗ Nguyễn Thế Sơn - Trung đội trưởng Trung đội Thông tin, đời sống ổn định là yếu tố quyết định chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Khi tư tưởng bộ đội ổn định, sức khỏe được bảo đảm thì huấn luyện, trực gác và sẵn sàng chiến đấu đạt hiệu quả cao.

Cùng với đó, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức sinh nhật đồng đội, xem các chương trình truyền hình, góp phần tạo không khí vui tươi, tăng cường đoàn kết, gắn bó trong đơn vị.

Một điểm nhấn trong công tác hậu cần của Tiểu đoàn Bộ binh 50 là phong trào tăng gia sản xuất nhằm chủ động nguồn thực phẩm sạch phục vụ bếp ăn. Đơn vị quy hoạch, tổ chức khoa học khu tăng gia, chăn nuôi tập trung; trồng đa dạng các loại rau, củ, quả theo mùa, bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn. Từ đầu năm 2025 đến nay, sản lượng rau xanh, thịt heo, gia cầm và cá nhập bếp đều vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt trên 101%.

Hiện Tiểu đoàn duy trì hơn 1.500 m² đất tăng gia, trồng trên 10 loại rau, củ, quả theo mùa; chăn nuôi ổn định đàn gia súc, gia cầm. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 200 triệu đồng, phần lớn được đưa trực tiếp vào nâng cao chất lượng bữa ăn, giúp khẩu phần của bộ đội luôn vượt từ 10 - 15% so với định lượng quy định, đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng phù hợp với cường độ huấn luyện và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Gắn chăm lo đời sống với xây dựng kỷ luật

Quân trang, quân dụng được bảo đảm đầy đủ, kịp thời; doanh trại khang trang, nền nếp chính quy được duy trì nghiêm. Ngay từ đầu năm, Tiểu đoàn huy động hơn 500 ngày công bộ đội để sửa chữa 12 hạng mục công trình, trồng và chăm sóc hơn 200 cây xanh, tạo môi trường sinh hoạt xanh, sạch, đẹp.

Thượng úy Nguyễn Viết Dũng - Phó Đại đội trưởng Đại đội 1 - cho biết: “Chăm lo đời sống luôn gắn với xây dựng kỷ luật. Đại đội phối hợp bộ phận hậu cần bảo đảm tốt ăn ở, sinh hoạt cho bộ đội, đồng thời duy trì nghiêm nền nếp chính quy, tạo sự đoàn kết, thống nhất.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực tăng gia sản xuất, chỉnh trang cảnh quan; tổ chức các hội thi, sinh hoạt chính trị, lồng ghép tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50 thu hái rau xanh phục vụ bữa cơm ở đơn vị. Ảnh: T.D

Công tác quân y được đơn vị chú trọng với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, khám sức khỏe định kỳ và quản lý chặt chẽ hồ sơ sức khỏe quân nhân. 100% quân số được theo dõi sức khỏe định kỳ; tỷ lệ quân số khỏe luôn đạt cao. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm hay tai nạn sinh hoạt nghiêm trọng.

Cùng với đó, công tác quản lý, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật được thực hiện nghiêm túc; các chỉ tiêu của Cuộc vận động 50 được hoàn thành đồng bộ, góp phần nâng cao hệ số kỹ thuật và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo thiếu tá Hồ Hữu Thiện - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 50, công tác hậu cần, kỹ thuật là nền tảng quan trọng để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian tới, Tiểu đoàn tiếp tục đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội, gắn chăm lo đời sống với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tiểu đoàn phấn đấu sản xuất tự túc đạt các tiêu chuẩn định lượng cơ bản; nguồn thu từ tăng gia sản xuất và dịch vụ hậu cần đạt trên 1,7 triệu đồng/người/năm; tổ chức khám sức khỏe định kỳ đạt 100% quân số, giữ tỷ lệ quân số khỏe từ 99% trở lên; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm điện, nước, xăng dầu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.