Mùng 6 Tết - dấu lặng trước nhịp sống mới

(GLO)- Khép lại những ngày du xuân, mùng 6 Tết là nhịp chuyển nhẹ nhàng nhưng rõ nét khi người dân tất bật thu xếp hành trang, chuẩn bị trở lại học tập, làm việc; cơ quan, doanh nghiệp khởi động guồng quay mới. Dư âm sum vầy vẫn còn đó, nhưng phố phường đã rộn ràng khí thế cho ngày đầu năm.

Tranh thủ du xuân

Sáng mùng 6 Tết, mặc dù lượng khách tham quan đã giảm nhiều so với những ngày đầu năm, song tại khu du lịch Biển Hồ (xã Biển Hồ) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) không khí vẫn khá nhộn nhịp. Đến tận trưa, nhiều nhóm du khách tiếp tục du xuân, vãn cảnh, lưu lại những khoảnh khắc đầu năm.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hoa tham quan Khu du lịch Biển Hồ. Ảnh: Bảo Ngọc

Sau những ngày Tết bận rộn với việc thăm hỏi, chúc xuân, đến mùng 6 Tết, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hoa (xã Đức Cơ) mới thu xếp được thời gian du xuân. Chị Hoa chia sẻ: “Chỉ còn một ngày nghỉ, tôi muốn tranh thủ đưa cha mẹ và các con đi thăm thú vài nơi. Đây không chỉ là dịp để cả nhà có thêm kỷ niệm, mà còn để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ Tết trước khi trở lại nhịp sống thường ngày”.

Còn với anh Bùi Trung Dũng (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), sau khi thăm chúc Tết hai bên nội, ngoại, anh đưa vợ con xuống Pleiku du xuân. Biết tại Quảng trường Đại Đoàn Kết có cụm linh vật bát mã, anh tranh thủ cùng gia đình chụp ảnh lưu niệm.

“Nhìn tám chú ngựa như đang phi vút trên mây, mang theo khí thế hào hùng, dũng mãnh, tôi cảm nhận được năng lượng tích cực và niềm tin vào một năm mới tràn đầy may mắn” - anh Dũng vui vẻ nói.

Ở khu vực phía Đông tỉnh, Quy Nhơn cũng dần trở lại nhịp sống thường ngày sau những ngày cao điểm du xuân. Giao thông trên các trục chính thông thoáng hơn, chỉ còn ùn ứ nhẹ tại khu vực cửa ngõ do lượng xe quay trở vào các tỉnh, thành phía Nam khá đông. Ngày nghỉ cuối, nhiều người tranh thủ xuống phố ăn sáng, uống cà phê đầu năm. Quán xá trên các tuyến đường như Đô Đốc Bảo, Phạm Hùng, Nguyễn Thị Định… vì thế vẫn còn nhộn nhịp.

Anh Nguyễn Minh Cương (đường Võ Văn Dũng, phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Sau những ngày du xuân, chúc Tết họ hàng, hôm nay tôi chọn ngồi cà phê, tận hưởng nhẹ nhàng ngày nghỉ cuối cùng trước khi trở lại công việc bận rộn”.

Tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành và các điểm đến như Kỳ Co, Eo Gió, Nhơn Hải…, tranh thủ thời tiết mát dịu, người dân và du khách tiếp tục tham quan, chụp ảnh cùng linh vật, tiểu cảnh hoa xuân.

Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vẫn nhộn nhịp du khách tới tham quan vào mùng 6 Tết. Ảnh: Nguyễn Dũng

Vườn hoa Hợp tác xã Quảng Tín (xã Tuy Phước) thu hút người dân đến check-in. Ảnh: Thu Hằng

Nhịp sống mới gõ cửa

Mùng 6 cũng là thời điểm nhiều cửa hàng, quán xá đồng loạt mở cửa trở lại. Trên các tuyến phố thương mại, những tấm biển “khai xuân” được treo trang trọng. Chủ quán, nhân viên tất bật lau dọn, sắp xếp hàng hóa, không khí rộn ràng, phấn khởi trong tâm thế “khởi động” đầu năm mới .

Tại quán phở khô gà Thảo Ú trên đường bờ kè (phường Hội Phú), xe cộ đỗ kín lối, bên trong gần như không còn bàn trống. Tranh thủ quỹ thời gian ít ỏi trước khi rời phố núi, nhiều người tìm đến món ăn quen thuộc như một cách níu giữ hương vị quê nhà. Tô phở khô hai tô đậm đà khiến nhiều người chuẩn bị xa quê càng thêm lưu luyến.

Trong khi đó, các quán cà phê vẫn thu hút đông khách. Đặng Bảo Hoài Thương (55 Tô Vĩnh Diện, phường Pleiku) - sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh đang tận hưởng giờ phút thong thả cuối cùng trước khi trở lại giảng đường. Là sinh viên năm nhất, vừa bắt đầu cuộc sống xa nhà nên quãng thời gian bên gia đình đặc biệt ý nghĩa với Thương. Ngoài việc thăm hỏi, chúc Tết họ hàng, em tranh thủ gặp lại nhóm bạn thời phổ thông.

“Chỉ một buổi ngồi bên tách cà phê mà câu chuyện đầu năm dường như không dứt. Tụi em nói về kế hoạch học tập, dự định cá nhân, rồi động viên nhau cùng cố gắng” - Thương chia sẻ.

Không chỉ sinh viên, nhiều gia đình cũng tiễn người thân trở lại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh làm việc sau kỳ nghỉ đoàn tụ. Anh Nguyễn Hồng Sơn (xã Ia Sao) bày tỏ khi chia tay gia đình anh trai: “Tết là dịp sum vầy, nhưng ai cũng có công việc riêng. Dù còn lưu luyến, chúng tôi vẫn động viên nhau tiếp tục nỗ lực. Mong một năm mới nhiều sức khỏe, thuận lợi để cuối năm lại được quây quần”.

Nhiều gia đình đến Cảng hàng không Pleiku để tiễn người thân trở lại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh làm việc sau kỳ nghỉ đoàn tụ. Ảnh: Bảo Ngọc

Khác với mọi năm được nghỉ trọn vẹn bên người thân ở Pleiku, năm nay sau khi sáp nhập tỉnh, chị Tăng Thị Hằng (chuyên viên văn phòng của Sở Y tế) cùng chồng và hai con chuyển xuống phường Quy Nhơn Đông sinh sống, công tác. Từ chiều mùng 4 Tết, gia đình đã trở lại nơi ở mới để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị sách vở cho con, ổn định sinh hoạt.

Chị Hằng cho biết: Thực hiện tinh thần chỉ đạo “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay”, cán bộ, nhân viên cơ quan đã chủ động xử lý công việc như ngày thường. Các văn bản chỉ đạo, điều hành trên hệ thống điện tử được rà soát, giải quyết kịp thời không để ảnh hưởng đến người dân.

“Vui Tết nhưng không lơ là nhiệm vụ, giữ nhịp công việc thông suốt ngay từ đầu năm là yêu cầu chung” - chị Hằng nói.

Khí thế vào việc sớm sau Tết

Dù kỳ nghỉ Tết chưa chính thức kết thúc, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quay trở lại lao động sản xuất với khí thế khẩn trương, sôi động, kỳ vọng về một năm mới khởi sắc.

Ông Ngô Quốc Vũ - Giám đốc Công ty cổ phần Container Qui Nhơn (Viconship QuiNhon - số 83 Hai Bà Trưng, phường Quy Nhơn) cho biết doanh nghiệp đã hoạt động trở lại từ mùng 2 Tết. Ngay trong ngày đầu ra quân, lãnh đạo Công ty đã gặp mặt, chúc Tết cán bộ, người lao động, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi; đồng thời động viên đội ngũ lái xe vững vàng tay lái, bảo đảm an toàn trên mọi nẻo đường.

Công ty cổ phần Container Qui Nhơn khởi động hoạt động trở lại từ mùng 2 Tết. Ảnh: N.V

Sau những ngày sum vầy, không khí tại Bến xe Đức Long và Nhà ga Diêu Trì sôi động, tấp nập khi người dân bắt đầu trở lại các tỉnh, thành phố để học tập, làm việc. Các tuyến đi TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng ghi nhận lượng khách tăng cao.

Ông Huỳnh Trọng Khiêm - Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai - cho biết: Sau Tết, lượng khách từ Pleiku đi các tỉnh tăng mạnh; cao điểm rơi vào các ngày 20 đến 23 tháng Giêng, với trên 200 chuyến xe/ngày. Trong đó, tuyến Pleiku - TP. Hồ Chí Minh chiếm khoảng 90 chuyến/ngày, dự kiến phục vụ khoảng 30.000 lượt khách; tuyến Pleiku - Đà Nẵng ước khoảng 10.000 lượt khách.

Tại Nhà ga Diêu Trì, hành khách tấp nập ngay từ sáng sớm. Trên sân ga, hành khách chăm chú theo dõi bảng điện tử, tranh thủ sắp xếp hành lý. Tiếng còi tàu xen lẫn tiếng bước chân vội vã tạo nên nhịp điệu đặc trưng của những ngày cao điểm đầu năm. Không ít người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đầu năm nơi nhà ga - nơi khởi đầu cho hành trình mới.

Ông Phạm Văn Minh - Trưởng ga Diêu Trì cho biết: Sau Tết, mỗi ngày có khoảng 1.600 hành khách đi từ ga Diêu Trì vào TP. Hồ Chí Minh.

Hành khách chụp ảnh lưu niệm tại nhà ga Diêu Trì, ghi lại khoảnh khắc khởi đầu cho hành trình mới. Ảnh: Văn Minh

Mùng 6 Tết khép lại không ồn ào, nhưng đủ để mỗi người tự điều chỉnh nhịp bước. Những cuộc hẹn cuối kỳ nghỉ, những bữa cơm sum họp trước giờ chia tay - đều đọng lại nhiều cảm xúc bịn rịn nhưng cũng đong đầy hy vọng. Dư âm mùa xuân vẫn còn đó, song trong mỗi gia đình, câu chuyện về năm mới đã được nhắc đến nhiều hơn: kế hoạch công việc, dự định học tập, mục tiêu cá nhân…. bắt đầu được hiện thực hóa.