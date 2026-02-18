Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, chúc Tết đầu Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Nhân dịp Tết Bính Ngọ, ngày 17-2 (mùng 1 Tết), đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đi thăm và chúc Tết một số cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh.

Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 5 từ trái sang) tặng quà, chúc Tết các đơn vị trên công trường thi công Dự án đường cất, hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: Trung Nghĩa

Thăm cán bộ, công nhân đang làm việc xuyên Tết trên công trường thi công Dự án đường cất, hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã nghe Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh cùng các đơn vị thi công báo cáo tiến độ thi công.

Đến nay, trên chiều dài khoảng 2.948 m trong tổng chiều dài 3.048 m đường cất hạ cánh, các nhà thầu đã bố trí 10 mũi thi công đắp đất nền K95; tập trung tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, ưu tiên thi công trước nền đường phạm vi đường cất hạ cánh. Khối lượng đất đã đắp khoảng 2 triệu m3, giá trị thực hiện 400 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ dự án, các đơn vị thi công đã làm việc xuyên Tết.

Đồng chí Thái Đại Ngọc biểu dương tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị thi công khi chấp nhận một phần thiệt thòi trong những ngày Tết vì một công trình giao thông hàng không quy mô lớn, có tầm quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng cho tỉnh Gia Lai nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nói chung.

Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà Tết, chúc cán bộ, công nhân đang làm việc trên công trường luôn mạnh khỏe, thi công đạt năng suất cao, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả; phấn đấu hoàn thành đúng thời hạn tỉnh giao; kịp khai thác công trình phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2026 của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (người đứng) nhấn mạnh vai trò của Cảng hàng không Phù Cát, nhất là trong Năm Du lịch quốc gia 2026. Ảnh: Trung Nghĩa

Thăm, chúc Tết Cảng hàng không Phù Cát, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò của Cảng; đồng thời chúc cán bộ, công nhân viên Cảng hàng không Phù Cát hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm mới - Năm Du lịch quốc gia của tỉnh Gia Lai.

Đến thăm các hộ dân có nhà ở bị sập do bão số 13 gây ra trong năm 2025, được Nhà nước hỗ trợ xây dựng lại nhà tại khu tái định cư của xã Đề Gi, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã ân cần thăm hỏi đời sống các gia đình trong dịp Tết, chúc năm mới an cư, lạc nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bìa phải) ân cần thăm hỏi đời sống các hộ dân có nhà ở bị sập do bão số 13, đã được Nhà nước hỗ trợ xây dựng lại nhà tại khu tái định cư của xã Đề Gi. Ảnh: Trung Nghĩa

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, làm ăn phát đạt trong năm mới.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và chúc Tết tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh và Bệnh viện Quân y 13. Tại những nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc tận tụy của tập thể y, bác sĩ, nhân viên y tế trong những ngày qua; đồng thời mong rằng, các bệnh viện tiếp tục ứng dụng hiệu quả những kỹ thuật mới, chuyên sâu và không ngừng nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chúc Tết Công an tỉnh trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, Bí thư Tỉnh ủy chúc Công an tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần mang lại bình yên cho nhân dân, nhất là bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn. Ảnh: Đức Dũng

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.