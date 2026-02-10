Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết một số đơn vị và nguyên lãnh đạo tỉnh ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 10-2, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết một số đơn vị và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ở khu vực Tây Gia Lai.

Đến thăm và chúc Tết tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, y sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế trong công tác khám - chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chúc Tết tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: R’Piên

Khẳng định tỉnh luôn quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bệnh viện tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám - chữa bệnh, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quan trọng của bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Tây tỉnh.

Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc tập thể đơn vị và gia đình dồi dào sức khỏe, luôn đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 6 từ phải sang) tặng quà Tết cho Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San. Ảnh: R’Piên

Đến thăm Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, bên cạnh chia sẻ với những khó khăn của đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Nhà hát cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt khó để nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật.

Cùng với đó, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt các sự kiện văn hóa lớn tỉnh giao, nhất là trong thời gian Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026; góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh và bản sắc văn hóa địa phương đến đông đảo công chúng, du khách trong và ngoài nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch gửi lời chúc năm mới sức khỏe, an khang tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và gia đình nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết gia đình đồng chí H'Ngia. Ảnh: R’Piên

Đến thăm, chúc Tết đồng chí H’Ngia - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và đời sống; bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc trước những đóng góp quan trọng của đồng chí H’Ngia đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc đồng chí H’Ngia và gia đình dồi dào sức khỏe, đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, hạnh phúc.